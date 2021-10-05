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Park Dedeman Adıyaman İçin İmzalar Atıldı

Dedeman Turizm Yönetimi ve Karahan Menzil Turizm arasında imzalanan sözleşme ile Kasım 2021 itibariyle misafirlerini Dedeman marka standartları ile ağırlamaya başlayacak olan Park Dedeman Adıyaman, şehrin tek uluslararası markalı oteli olma özelliğine sahip olacak. Şanlıurfa ve Gaziantep’te yer alan otellerinin ardından bölgenin 3. Dedeman oteli, zincirin ise 18. halkası olan Park Dedeman Adıyaman ile marka, Güneydoğu Anadolu kültür turizmi üçgenini tamamlayacak.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
05 Ekim 2021 Salı 12:34
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Park Dedeman Adıyaman İçin İmzalar Atıldı

Dedeman kalitesi Adıyaman’a taşınıyor

Türkiye'nin ilk uluslararası otel zinciri olan Dedeman Hotels & Resorts International, yarım asrı aşkın tecrübesi ve ‘Geleneksel Dedeman Misafirperverliği’ ile büyümeye devam ediyor. Adıyaman şehir merkezinde 2018 yılı Şubat ayında hizmete açılan ve hâlihazırda ‘Garden Hotel Adıyaman’ adıyla işletilmekte olan otel, Kasım 2021 itibariyle Dedeman Franchise Sistemi ve ‘Park Dedeman’ marka standartlarına uygun olarak ‘Park Dedeman Adıyaman’ ismiyle faaliyetlerine devam edecek.

Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman ile Karahan Menzil Turizm Ticaret ve Yatırım AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özdemir arasında imzaların atıldığı tören, Dedeman İstanbul’da 5 Ekim 2021 günü gerçekleştirildi. Törene, Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Dedeman, Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Faik Öztunç, İcra Kurulu Üyeleri, Dedeman merkez ofis yöneticileri, Park Dedeman Denizli Genel Müdürü Seher Gökçe katıldı.

Dedeman 2021 yılı hedefini yakaladı

Park Dedeman hizmet kalitesini Adıyaman’a taşımanın heyecanını yaşadıklarını belirten Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, “Büyüme stratejimizi pandemi koşullarında da devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz Nisan ayında hizmete giren Park Dedeman Kastamonu’nun ardından; Park Dedeman Adıyaman ile 2021 yılı içinde ikinci yeni otelimizi açarak yıllık büyüme hedefimize ulaşmış olduk” dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Türkiye kültür turizmi için önemine dikkat çeken Banu Dedeman “Ülkemizde kültür turizminin, genel turizm içindeki payının her geçen gün artması sevindirici. Tarih öncesi dönemlerden Cumhuriyetin kuruluşuna kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Anadolu’daki kültür birikiminin korunması ve yaşatılması için hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Yeni otelimizi, önemli kültür varlıkları ile adeta bir açık hava müzesi olan Adıyaman’da açmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Dedeman olarak otellerimizin bulunduğu bölgelerdeki turizm değerlerini öne çıkarma misyonu ile hareket ediyoruz. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Dedeman Şanlıurfa ve Park Dedeman Gaziantep’ten sonra yeni otelimiz Park Dedeman Adıyaman ile bölgede kültür turizmi üçgenini sağlamış olacağız” dedi.

Turizmin yanı sıra akaryakıt, tekstil ve mobilya sektöründe de faaliyetlerini sürdüren,Karahan Menzil Turizm Ticaret ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özdemir imza töreninde görüşlerini aktardı. Özdemir, “Dedeman markası ilimize büyük değer katacak. Bölgenin tek uluslararası markalı oteli olma özelliğini taşıyacak otelimiz, kültür turizminin yanı sıra yüksek yatak ve toplantı odası kapasitesi sayesinde toplantı, kongre, nikâh, düğün gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapacak. Park Dedeman Adıyaman sadece bölgeyi değil, çevredeki diğer illeri de besleyecek bir konumda. Her anlamda farklılık getirteceğine inandığımız, kalite ile özdeşleşen Dedeman markasının ilimizde yer almasından büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Adıyaman’ın tek uluslararası markalı oteli

Modern ve konforlu tasarıma sahip 153 oda kapasitesiyle Adıyaman’ın en büyük oteli olma unvanını da taşıyan Park Dedeman Adıyaman’da450 m²’lik balo salonu ile farklı büyüklüklerde 3 adet toplantı salonu yer alıyor. Açık yüzme havuzu, 300 m²’lik alana sahip SPA merkezi, Fitness Center, Business Center kullanım alanların yer aldığı otelde,‘Park Kantin’ 7/24 hizmet verecek. Misafirlerine zengin açık büfe kahvaltısı ve leziz akşam yemekleri sunacak restaurantta, haftanın belli günleri geleneksel ‘Harfane’ geceleri de gerçekleştirilecek.

UNESCO Dünya Mirasları arasında yer alan Nemrut Dağı’na 90 dakika, Kommagene Krallığı’nın beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kentine 5 dakika, havalimanına 20 dakika, otogar, hastane ve şehir merkezine 5’er dakika mesafedeki konumu ile dikkat çeken “Park Dedeman Adıyaman”, hem gezi hem de iş amaçlı seyahat eden misafirlerini ağırlayacak.

Bir açık hava müzesi Adıyaman

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, eşsiz tarihi eserler barındıran Adıyaman’da anıtsal tarihin dünyaca ünlü en güzel örneklerini barındıran Nemrut Dağı, tanrıların tahtı olarak da bilinir. 1987 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmiş olan ve "güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer" olarak nitelendirilen Nemrut Dağı Mili Parkı’nda yer alan zamana meydan okuyan dev heykeller, binlerce yıldır ihtişamını ve gizemini sürdürmektedir. Üç önemli medeniyetin izlerini taşıyan Kahta Kalesi,1260’larda Memlukların bölgeye hâkim olmasıyla restore edilmiş ve bugünkü son şeklini almıştır. Kahta Kalesi'nin karşısında kurulmuş krallığın yazlık başkenti ve idare merkezi olarak tanımlanan Arsameia Ören Yeri, anıtsal Roma mimarisinin günümüze kadar gelmiş bir eseri olan Cendere Köprüsü, dünyanın en büyük 5. barajı olan Atatürk Barajı, Kommagane krallık ailesine ait bir anıt mezar olan Karakuş Tümülüsü, krallığının 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti, tarihi geç Hitit Beylikleri Dönemi'ne dayananGerger Kalesi, Murfan Mağaraları,Gerger Sülüklü Gölü Milli Parkı, Besni Ören Yeri ve Turuş Kaya Mezarlarıbölgenin başlıca turistlik yerleridir. Dini turizm için de önemli olan, Türkiye’de bulunan iki sahabeden biri olan Safvan Bin Muattal Türbesi, Mor Petrus ve Mor Paulus Kiliseside Adıyaman’da yer almaktadır.Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarının yaşatılmaya çalışıldığı kentte halı dokumacılığı, kalaycılık, bakır işçiliği ve ahşap oymacılığının en güzel örnekleri bulunur.

Son Güncelleme: 05.10.2021 12:45
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