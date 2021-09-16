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Otomobil motosiklete çarpıp kaçtı: 1 yaralı

Adıyaman’da, otomobilin çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

16 Eylül 2021 Perşembe 18:00
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Otomobil motosiklete çarpıp kaçtı: 1 yaralı

Adıyaman’da, otomobilin çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İsmail Alkayış idaresindeki 02 ABY 954 plakalı motosiklette Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü İsmail Alkayış yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan motosiklete çarpıp daha sonra olay yerinden hızla kaçan kimliği belirsiz sürücü ile otomobilin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
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