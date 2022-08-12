Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, S.B idaresindeki 02 HZ 918 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 02 LC 924 plakalı motosiklet, Altınşehir Mahallesi Gökkuşağı Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan H.Ö. ve M.K. yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

iha