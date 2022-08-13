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Nemrut Dağı’nda konser coşkusu

Adıyaman Valiliği, Kahta Kaymakamlığı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından Nemrut Perseid buluşmaları çerçevesinde Nemrut Dağı’nda konser etkinliği düzenlendi.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 10:11
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Nemrut Dağı’nda konser coşkusu

Adıyaman Valiliği, Kahta Kaymakamlığı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından Nemrut Perseid buluşmaları çerçevesinde Nemrut Dağı’nda konser etkinliği düzenlendi.

Kahta Kaymakamlığı, ‘Battaniyeni al gel konser ve çorbalar bizden’ sloganıyla Nemrut Dağı’nda Santuri Sedat Anar, kendisine def ile eşlik eden kardeşi Selahattin Anar ile birlikte yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir gece yaşattı. Gece yarısından sonra meteor yağmuru altında tarihe tanıklık etmeye gelen turisteler sıcak çorba eşliğinde gökyüzünü gözlemledi.

Düzenlenen etkinlikle ilgili konuşan Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, “Bölgemizi ve medeniyetimizi tanıma ve tanıtmaya yönelik güzel bir kültürel seferberlik yaşıyoruz. Bu yıl turizm, kültür ve sanat sezonunu dolu dolu açtık. Birbirinden önemli isimleri hemşerilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu gece icra edilen eserlerle gönlümüzün pası silindi. Programa yoğun bir katılımın olması bizi sevindirdiği gibi bizi motive de ediyor. Bizi gönül coğrafyamızda güzel bir yolculuğa çıkaran Sedat Anar’a ve kardeşi Selahattin beye çok teşekkür ediyorum” dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, “Muhteşem bir atmosfer ile muhteşem bir sunum yapıldı. Kralların tahtında, krallara layık bir dinletiyi hep birlikte dinleme imkanı bulduk. Bizi 2 bin yıl öncesine götürdü. Tarihin yazıldığı yerde, tarihi adeta yeniden yaşamış olduk. Tabii doğunun ve batının kavşak noktası şu anda burası. Hem doğu medeniyetlerinin hem de batı medeniyetlerinin izlerini görmek mümkün. 2 bin 206 metre yüksekliğinde ve dünyanın en yüksek açık hava müzesindeyiz. Aynı zamanda gökyüzü ile tümülüsün neredeyse birleştiği bir noktada dolunayın hakim olduğu bir gecede, yıldızlar eşliğinde muhteşem bir sunumu hep birlikte dinledik. Tabii sadece 2 bin yıl öncesine ait kralların silüetleri, heykellerinin olduğu aynı zamanda güneşin en güzel doğduğu ve en güzel şekilde battığı bir mekandayız. Yıldızlar geçidini hep birlikte bu gece izliyoruz. Aslan ile horoskop malum tarihte bilinen ilk yıldız haritasıdır ve o da Nemrut Dağı’ndadır. Figürü de buradadır. Bu gece onu bir kez daha yaşıyoruz. Dünyada ender rastlanan bir mekan burası. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde olan bu mekanda bütün dostlarla yerli ve yabancı konuklarla beraber, güzel bir gece yaşıyoruz. Güzel bir gecede hep birlikte bu tarihi ana tarihi süreci bir kez daha yaşama imkanı buluyoruz. Dolayısıyla buradan özellikle bütün dünyaya bu eşsiz güzellikleri görmelerini, bunu yaşamalarını istiyoruz. Bu anlamda da bu mekana bütün herkesi bekliyoruz” diye konuştu.

Etkinliğe Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve 600’e yakın yerli ve yabancı turist katıldı.

Kaynak: iha
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