Namaz sonrası pilav ve ayran ikramında bulunuldu

Adıyaman’da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında pilav ikramı yapıldı.

Adıyaman Yeni Pınar Cami görevlileri ve cemaat tarafından Öğle Namazı çıkışında cemaate ve vatandaşlara etli pilav ve ayran ikramında bulunuldu. Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı ve din görevlilerinin katılımı ile Melid-i Nebi Haftası kapsamında 2 bin kişiye ikramda bulunuldu.

Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı, Mevlid Kandilinin Dünya’nın yaşadığı en güzel gecelerden birisi olduğunu dile getirerek, “Camilerde dualarla idrak ettiğimiz bizim için ayrı bir önemi olan bir gecedir. Cenap-ı Allah’ın bize rehberlik etmesi için, bize örnek olması için alemlere rahmet olması için gönderdiği Hz. Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif ettiği gecedir. Bizi bizden daha çok düşünen ve seven Peygamberimizi anmak ve anlatmak ayrı bir duygu ve ayrı coşkudur. Gönül dünyamızda her yıl ayrı bir coşkuyla kutlanmaktadır. Bizlerde Müftülük olarak başımızın tacı, gönüllerimizin sultanını anmak için bir dizi programlar icra ediyoruz. Gecemizle başladığımız etkinliklerimiz, bu gün 2 bin kişilik pilav dağıtılmasıyla sürüyor. Yarın Kap Camii’nde aynı etkinlik yapılacak. Hatimler, Mevlid-i Şeriflerle sürdüreceğiz. Gençlik Merkezimizin açılışını yapacağız. Cuma günü ‘Hz. Peygamber ve Vefa Toplumu’ temalı bir konferans vereceğiz. Tüm halkımızı bu programla davet ediyorum” dedi.

iha