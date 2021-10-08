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Minibüs yayalara çarptı: 2 yaralı

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yayalara minibüs çarptı. Minibüsün çarptığı 2 yaya yaralandı.

08 Ekim 2021 Cuma 13:11
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Minibüs yayalara çarptı: 2 yaralı

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yayalara minibüs çarptı. Minibüsün çarptığı 2 yaya yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Müslüm Kırmızıgül idaresindeki 02 ABU 268 plakalı Volkswagen marka minibüs, Yeşilyurt Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Nazmiye Altunbaş ile Tuğçe Çelik’e çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan her iki yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan her iki yaralanın da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
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