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Milletvekili Tutdere’den Öğretmenler Günü mesajı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

23 Kasım 2021 Salı 17:32
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Milletvekili Tutdere’den Öğretmenler Günü mesajı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Milletvekili Tutdere yayımladığı mesajında, eğitim sisteminde yaşanan sorunlara dikkat çekerek öğretmenlerin sosyo-ekonomik yönden güçlendirilmesinin önemine değindi. Milletvekili Tutdere, “Eğitim, demokrasimizin geleceği, sorunlarımızın çözüme kavuşturulması, atılım yaparak dünya ile rekabet edebilmemiz için hayati bir öneme sahiptir. Geleceği şekillendiren, toplumu aydınlatan, çocuklarımızın yol göstergecisi öğretmenlerimizin hak ettikleri değeri görebilmesi de bu açıdan çok önemlidir. 19 yıldır eğitim sisteminde yaşanan değişiklikler eğitim sistemini yapboz tahtasına döndürmüş, öğretmenlerimizin sorunlarını artırarak eğitim sistemimizi niteliksizleştirmiştir. Öğretmenlerimiz Avrupa ülkelerindeki meslektaşlarına oranla çok daha fazla çalışmakta buna karşın Avrupa’daki en düşük maaşı almaktadırlar. Bundan dolayı da öğretmenlerimiz ekonomik sorunlarla boğuşmakta, adeta ekonomik çıkmaza sürüklenmektedirler. Her yıl binlerce öğretmen adayı üniversitelerden mezun olmakta fakat öğretmen atamaları yetersiz kalmakta, ataması yapılmayan öğretmenlerimiz bitmek bilmeyen bir çaresizlik içine sürüklenmektedirler. Ataması yapılmayan yüzbinlerce öğretmen öğrencilerine kavuşacağı günü beklemektedir.

Sayıştay raporlarına göre 138 bin olan öğretmen ihtiyacı MEB’in 2020 verilerine göre 107 bin olarak tespit edilmiştir. Atama bekleyen öğretmen sayımız ise 700 bin kişidir. Bu rakam 55 ülkenin nüfusunu geride bırakmaktadır. Devasa boyutlara ulaşan öğretmen açığının ortadan kaldırılması için öğretmen atamasının ivedilikle yapılması gerekmektedir. Öğretmenlerimize 3600 ek göstergeyi oyalamadan verecek, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bütün öğretmenlerimize birer maaş ikramiye verecek, sözleşmeli öğretmen, vekil öğretmen ayrımcılığını ortadan kaldıracak okullardaki öğretmen açığını süratle bitireceğiz. Köy okullarını tekrar açacağız. Ferhat ile Şirin’i buluşturur gibi öğrenci ile öğretmeni buluşturacağız. Bu duygu ve düşüncelerle başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlanmacı eğitim anlayışını benimseyerek ülkemizin çağdaş ve aydınlık geleceği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak çocuklarımızı yetiştiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: iha
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