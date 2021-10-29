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Milletvekili Tutdere’den 29 Ekim mesajı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

29 Ekim 2021 Cuma 13:50
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Milletvekili Tutdere’den 29 Ekim mesajı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, egemenliği kayıtsız şartsız millete teslim etmek üzere kurduğu, kimsesizlerin kimsesi Türkiye Cumhuriyetimizin 98’inci yaşını kutladı.

Tutdere, “Ülkemiz, ekonomik ve siyasal açıdan bir buhranın içinde olsa da başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizi kuran kadroların yol göstericiliğinde, Anayasa’nın temel dayanağı olan ’demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti’ anlayışını, kararlı bir yönetim eliyle güçlendirerek sürdüreceğiz. Çünkü bizler, Atatürk ilkelerinin öncülüğünde, bunu başaracak güce, öz güvene ve birikime sahibiz. Ülkemizde adalete olan susuzluğu, Cumhuriyetimizin kuruluşundaki gibi geniş bir mutabakatla gidereceğiz ve yine bu geniş mutabakat ile Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız.

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde on binlerce şehidimizin kanıyla kurulan Cumhuriyet, ekonomiden eğitime, tarımdan şehirciliğe, kültürden sanata bir milletin yeniden varoluş destanıdır. Tüm yurttaşlarının hiçbir ayrıma, ötekileştirmeye tabi tutulmaksızın yaşamasını, fikri hür vicdanı hür nesiller yetiştirilmesini ve tüm komşularıyla iyi ilişkiler içinde, çağdaş dünyanın saygın üyeliğini amaçlayan Cumhuriyetimizin, ilelebet payidar kalacağına duyduğumuz inanç, bugün ülkemizde ve dünyada yaşadığımız politik krizlerden kurtulmamız açısından yol göstericidir.

Üstünlerin hukuku yerine, hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi, laik ve sosyal hukuk devletini savunan bizlerin sorumluluğu, cumhuriyetimizi demokrasi, hukuk ve adaletle taçlandırmaktır. Unutulmamalıdır ki 16 Mayıs 1919’da bir avuç yol arkadaşıyla İstanbul’dan Samsun’a hareket eden Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu’nun özgürlüğü ve bağımsızlığı ortak paydasında buluşturduğu milyonlarla, Kurtuluş Savaşı’nı zafere ulaştırmayı ve Cumhuriyetimizi kurmayı başarmıştır.

Bu duygu ve inançla 98’inci yaşını kutladığımız Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 98’inci yılını kutluyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda ilerlemesi için mücadele eden tüm yurttaşlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum” diye konuştu.

Kaynak: iha
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