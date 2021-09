Milletvekili Tutdere, Kahta’da esnaflarla bir araya geldi

Adıyaman’ın Kahta ziyaretlerini sürdüren TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, esnafları ziyaret etti.

Kahta Marangozular Sitesi esnafını ziyaret eden Milletvekili Tutdere, girdi maliyetlerinin artması nedeniyle zor günler geçiren esnafların sorunlarını dinledi. Marangozular Sitesinde gerçekleştirdikleri saha çalışmaları ve mobilya sektörünün sorunları hakkında değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Tutdere, “Kahta’mızın can damarı olan marangozular sitesini ziyaret ettik. Hangi dükkana girsek, kiminle konuşsak dert dinledik. Tüm esnafımız özellikle ham madde fiyatlarının hızla yükselmesinden ve her geçen gün zam gelmesinden şikayetçiler. MDF ve diğer malzemeler geçen yıl 200-250 lira civarındayken bu yıl 450-480 lira civarına çıkmış durumda. Fiyatların hızla yükselmesi ve her gün zam gelmesi vatandaşlarımızı da buradaki esnaflarımızı da sıkıntıya sokmuş. Esnaf diyor ki biz artık vatandaşı fiyat veremiyoruz, utanıyoruz. Çünkü vatandaşın bu zamları esnaftan bildiğini düşünüyorlar. Bu esnafımızı hem kendi müşterilerine karşı mahcup ediyor, hem de iş yapamamaktan kaynaklı ekonomik sıkıntı yaşıyorlar. Kahta Marangozular Sitesindeki esnafımızın birer çayını içsinler ve bu esnafımızı bir dinlesinler. İktidara Kahta’dan çağrı yapıyoruz, bu zam düzeninde esnaflarımızın artık dayanma gücü kalmadı, bir an evvel tedbir alın ve bu zamlardan vatandaşımızı kurtarın” diye konuştu.

iha