Galeriler Yazarlar
Adıyaman 8
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2,033.32
ALTIN
797.36
DOLAR
13.81
STERLİN
18.89
EURO
15.78

Milletvekili Tutdere, Başkan Uslu ve işadamlarıyla bir araya geldi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu ve işadamlarıyla bir araya geldi.

08 Ocak 2022 Cumartesi 10:35
1 Okunma
Milletvekili Tutdere, Başkan Uslu ve işadamlarıyla bir araya geldi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu ve işadamlarıyla bir araya geldi.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve partililer ATSO’yu ziyaret etti. CHP heyetini ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Başkan Yardımcısı Metin Günay, Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Atlı ve Meclis üyesi Mahmut Tohumcu ağırladı.

CHP Milletvekili Tutdere, ATSO’nun kent için önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğuna dikkat çekerek Başkan Uslu’ya ve Yönetim Kuruluna çalışmalarında başarılar diledi. Tutdere, “Üreten kesimin sıkıntıları var. Bizde üreten kesimi temsil eden kuruluş olan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Mustafa Uslu’yu ve Yönetim Kurulunu ziyaret ederek istişare etmek istedik. Ülke olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Umudumuz var inşallah bu zor günler geçecek. Bunun yanında ilimize yatırım ve yatırımcı gelmesi gerekiyor. İşsizliğin azalması ve istihdamın arttırılması noktasında çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu noktada bize ne düşerse fazlasını yapmaya hazırız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ATSO Başkanı Mustafa Uslu, “Üreten kesim olarak sahada hep söylediğim bir konu var. Ülkenin refah seviyesinin yükselmesi ve cari açığın önüne geçmenin tek yolu üretmekten geçiyor. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi olarak 2022 yılında da yine yatırım, üretim, istihdam ve ihracat hedefli büyümeden yana olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Ülke olarak sancılı bir süreçten geçiyoruz. Dünyada küresel olarak var olan bir sıkıntı bizde biraz daha fazla hissedilmekte. Birlik ve beraberlik içerisinde bu zorluğun üstesinden geleceğiz. Nazik ziyaretiniz için size ve heyetinize şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özel yetenekli çocukların velilerine sertifika
Özel yetenekli çocukların velilerine sertifika
İl genel meclisi denetim komisyonu üyeleri seçildi
İl genel meclisi denetim komisyonu üyeleri seçildi
Besni OSB trafo merkezi yer teslimi yapıldı
Besni OSB trafo merkezi yer teslimi yapıldı
Kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı
Kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı
Bir yılda 78 adet tarihi eser ele geçirildi
Bir yılda 78 adet tarihi eser ele geçirildi
Milletvekili Tutdere’den tütün açıklaması
Milletvekili Tutdere’den tütün açıklaması
Başkan Kılınç, tarihi çarşıdaki restorasyon çalışmalarını inceledi
Başkan Kılınç, tarihi çarşıdaki restorasyon çalışmalarını inceledi
Uyuşturucu ticaretinden 2 şahıs tutuklandı
Uyuşturucu ticaretinden 2 şahıs tutuklandı
Muhtarlardan kömür açıklaması
Muhtarlardan kömür açıklaması
Muhtarlardan eski devlet hastanesi açıklaması
Muhtarlardan eski devlet hastanesi açıklaması
Adıyaman tarımının 2021 yılı değerlendirildi
Adıyaman tarımının 2021 yılı değerlendirildi
Terör operasyonlarında 1 yılda 42 şahıs tutuklandı
Terör operasyonlarında 1 yılda 42 şahıs tutuklandı
Şüpheli şahıslarda uyuşturucu yakalandı: 6 gözaltı
Şüpheli şahıslarda uyuşturucu yakalandı: 6 gözaltı
Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
Telefon kablolarını çalan şahıs yakalandı
Telefon kablolarını çalan şahıs yakalandı
Adıyaman’da 1 yılda aranan 276 kişi yakalandı
Adıyaman’da 1 yılda aranan 276 kişi yakalandı
Adıyaman Valiliğinden Iraklı aileye yardım
Adıyaman Valiliğinden Iraklı aileye yardım
Adıyaman’daki en kaliteli hastane seçildi
Adıyaman’daki en kaliteli hastane seçildi
Eski Samsat Caddesinde kaldırım çalışması
Eski Samsat Caddesinde kaldırım çalışması
Marketlerde fiyat denetimleri devam ediyor
Marketlerde fiyat denetimleri devam ediyor
Milletvekili Tutdere’den kömür açıklaması
Milletvekili Tutdere’den kömür açıklaması
Havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı
Havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı
Büyükçay Barajı yapım sözleşmesi imzalandı
Büyükçay Barajı yapım sözleşmesi imzalandı
İtfaiye ekipleri bir yılda bin 500 olaya müdahale etti
İtfaiye ekipleri bir yılda bin 500 olaya müdahale etti
Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
Uyuşturucu ilaçlarla yakalanan şahıs tutuklandı
Uyuşturucu ilaçlarla yakalanan şahıs tutuklandı
Adıyaman’da kış temizliği
Adıyaman’da kış temizliği
Adıyaman’da ağaçlara kış bakımı
Adıyaman’da ağaçlara kış bakımı
Adıyaman tarımının 2021 yılı değerlendirmesi yapıldı
Adıyaman tarımının 2021 yılı değerlendirmesi yapıldı
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim