Milletvekili Aydın: “En güzel hizmetleri kazandırmak için çabalıyoruz”

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Besni ilçesini ziyaretinde vatandaşlar ile buluşarak sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Gerçekleştirilen ziyarette Milletvekili Ahmet Aydın’a, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, Suvarlı Belediye Başkanı Gülfer Ağır, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Besni İlçe Başkanı İsmail Sümer, parti teşkilatı eşlik etti.

İlk olarak Besni’de esnafları gezen heyet yapılan çalışmalar hakkında vatandaşlar ile istişarede bulundu. Esnafın sorunlarını, yaşadığı sıkıntıları, talep ve isteklerini dinleyen Aydın ve beraberindeki heyet daha sonra Besni Organize Sanayi bölgesinde ki işletmeleri gezdi.

Hizmete açılan Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulunarak vatandaşlar ile sohbet eden Aydın, “Bizi güzel teveccüh ile karşılayan bağırlarına basan sevgi ile muhabbet ile ikramlarını sunan, tebessüm ile bize gönüllerini açan tüm Besnili kardeşlerime teşekkür ederim. Pandemiden sonra biraz daha bu ziyaretleri sıklaştıralım istedik. Çünkü, bir seneyi aşkın pandemi nedeniyle sahalardan uzak kaldık. Meclisinde kapanması fırsat bilerek ilimizi, ilçelerimizi, beldelerimizi, kırsal en ücra köşede bütün köylerimizi dahil olmak üzere seçim olmaksızın sahalardayız. Biz milletin ayağına giderek derdini problemlerini soruyoruz. Oy kaidesi oy isteme talebi ile de gitmiyoruz. AK Partinin varlık nedeni budur. AK Parti’yi kuran irade yegane irade milletin iradesidir. Milletin gücünü arkamıza alarak bizlerde hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu vesile ile fırsat buldukça saha da olmaya devam edeceğiz. En güzel hizmetleri halkımıza kazandırmak için çalışıyoruz” dedi.

Aydın, açıklamasında ayrıca ilçeye yapılan hizmetlerden bahsetti.

iha