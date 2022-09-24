Galeriler Yazarlar
Adıyaman 25
az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.281,61
ALTIN
973,15
DOLAR
18,42
STERLİN
20,00
EURO
17,85

Mesleki eğitim ve işgücü buluşması gerçekleştirildi

Adıyaman’da, Nitelikli ve Belgeli İşgücü Projesi çerçevesinde mesleği eğitim ve işgücü buluşması gerçekleştirildi.

24 Eylül 2022 Cumartesi 10:37
3 Okunma
Mesleki eğitim ve işgücü buluşması gerçekleştirildi

Adıyaman’da, Nitelikli ve Belgeli İşgücü Projesi çerçevesinde mesleği eğitim ve işgücü buluşması gerçekleştirildi.

Adıyaman Madeni Sanatkarlar Esnaf Odasının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının VOC Test Merkezleri-III Hibe programında yürütülmekte olduğu Nitelikli ve Belgeli İşgücü Projesi çerçevesinde mesleki eğitim ve işgücü buluşması gerçekleştirildi.

Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonunda gerçekleşen buluşmaya Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Milletvekili Yakup Taş, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Abuzer Aslantürk, çeşitli kamu kurum ve kuruluş müdürleri, işçi, işveren temsilcileri, esnaf ve sanatkarlar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Mahmut Yücel, projeye destek verenlere teşekkür ederek, projenin mesleki eğitim ve iş gücünü bir araya getirerek belgelendirmenin önemine anlatmak ve belgelendirmeye başlayacaklarını diler getirdi.

Yücel, Avurupa Birliği projeleri ile gençlere eğitim vererek istihdam edilmelerine yardımcı olduklarını, mesleki eğitimine, çırakların ve nitelikli elamanların yetişmesine ve ilin kalkınmasına katkı yaptıklarını, bu proje ile MYK mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme merkezi kurduklarını aynı zamanda 4 tane ulusal yeterlilik hazırlayarak Türkiye ulusal mesleki yeterlilik sistemine katkı yaptıklarını ifade etti.

Buluşma toplantısında İş-Kur İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, “Kamu İşgücü Teşvikleri”, Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Küçük “Mesleki Eğitim ve Belgelendirmenin Önemi”, Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zuhal Kargöz Genç “Üniversite-Sanayi İş Birliği”, Türkiye 2019 yılı Ahisi Şükrü Çalım “Piyasa Nitelikli İş Gücü Beklentileri” ve Eğitimci Yazar Ebubekir Aytekin “Modern İşgücü ve Ahiliğin Günümüze Yansımaları” hakkında sunum ve konuşmalar yaptı.

Programda Adıyaman Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mustafa Uslu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Milletvekili Yakup Taş ve Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar selamlama konuşması yaptı.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençlik ve Çocuk Festivali konserlerle başladı
Gençlik ve Çocuk Festivali konserlerle başladı
Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne İbrahim Altıntaş atandı
Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne İbrahim Altıntaş atandı
Kavşağın 40 günde yüzde 40’ı tamamlandı
Kavşağın 40 günde yüzde 40’ı tamamlandı
Açık ceza infaz kurumunda ’’Temiz su’’ konferansı
Açık ceza infaz kurumunda ’’Temiz su’’ konferansı
Jandarma, sigara hırsızlarını yakaladı
Jandarma, sigara hırsızlarını yakaladı
Kapalı olan köy okulları yeniden açılıyor
Kapalı olan köy okulları yeniden açılıyor
ATSO’dan öğrencilere kıyafet yardımı
ATSO’dan öğrencilere kıyafet yardımı
Uyuşturucu denetimlerinde yakalanan 2 şahıs tutuklandı
Uyuşturucu denetimlerinde yakalanan 2 şahıs tutuklandı
Gölbaşı SGK Müdürlüğüne Orhan Güçlü atandı
Gölbaşı SGK Müdürlüğüne Orhan Güçlü atandı
Otomobilin çarptığı kadın yaralandı
Otomobilin çarptığı kadın yaralandı
Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı
Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı
Cumhuriyet Caddesi yenilendi
Cumhuriyet Caddesi yenilendi
Başkan Kılınç asfalt çalışmalarını inceledi
Başkan Kılınç asfalt çalışmalarını inceledi
’Gezegenimizi koruyalım’ projesi ortakları Adıyaman’da buluştu
’Gezegenimizi koruyalım’ projesi ortakları Adıyaman’da buluştu
Kadın danışma merkezi danışanlarına eğitim
Kadın danışma merkezi danışanlarına eğitim
İş yerinde çıkan yangın korkuttu
İş yerinde çıkan yangın korkuttu
Minik öğrenciler mısır şenliği yaptı
Minik öğrenciler mısır şenliği yaptı
Muhtarlardan fıstık kavlatma tesisi talebi
Muhtarlardan fıstık kavlatma tesisi talebi
Öğrencilere trafik eğitimi
Öğrencilere trafik eğitimi
Başkan Kılınç'tan Kış Spor Okullarına ziyaret
Başkan Kılınç'tan Kış Spor Okullarına ziyaret
Trafo ile duvar arasına sıkışan işçi yaralandı
Trafo ile duvar arasına sıkışan işçi yaralandı
Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
Çalıntı motosikletle yakalandı gözaltına alındı
Çalıntı motosikletle yakalandı gözaltına alındı
Uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı
Uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı
Rektör Turgut’tan yeni akademik yıl mesajı
Rektör Turgut’tan yeni akademik yıl mesajı
Buhara Caddesinde altyapı çalışması
Buhara Caddesinde altyapı çalışması
Adıyaman'da '19 Eylül Gaziler Günü' kutlandı
Adıyaman'da '19 Eylül Gaziler Günü' kutlandı
Başkan Kılınç, personelleriyle bir araya geldi
Başkan Kılınç, personelleriyle bir araya geldi
Adıyaman’da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
Adıyaman’da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
Adıyaman’da, 4-6 yaş çocuklar için Kur’an kursları başladı
Adıyaman’da, 4-6 yaş çocuklar için Kur’an kursları başladı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim