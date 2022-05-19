Kore Gazisi Ramazan Yurt, son yolculuğuna uğurlandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kore Gazisi Ramazan Yurt, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ve vatandaşlar halkı katıldı.

Kahta ilçesine bağlı Bağbaşı köyünde yaşayan Kore Gazisi Ramazan Yurt’un Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı Hacı Hamit Camisine getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kore Gazisi Ramazan Yurt’un yakınları ve vatandaşlardan helallik alınarak cenazesi Bağbaşı köyü mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze töreni sonrası Vali Mahmut Çuhadar, Kore Gazisi Ramazan Yurt’un tabutunun üzerindeki Türk Bayrağı ile fotoğrafını oğlu Orhan Yurt’a takdim ederek, acılı aileye başsağlığı ve sabır diledi.

Kore Gazisi Ramazan Yurt’un hayatını kaybetmesi ile birlikte Adıyaman’da hayatta kalan 3 kore gazisinin kaldığı öğrenildi.

iha