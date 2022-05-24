Kahta’da Alman sokağı

Adıyaman’ın Kahta GAP Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından okulun koridor duvarlarının Almanca dili görselleri ile donatıldığı Almanca Sokağı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Kahta GAP Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Almanca Sokağı Projesi çerçevesinde okul koridoru Almanca öğretmenlerince Almanya’nın sosyal ve kültürel değerlerinin yer aldığı Almanca görselleri ile süslendi.

Projeyle öğrencileri, otantik bir ortamda Almanca dili öğretimine motive etmek ve öğrencilerin Almanca diyaloglar gerçekleştirebilecekleri bir ortam hazırlamak amacıyla okul koridorunun duvarları Almanca Öğretmenleri Pembe Gül Özyılmaz ve Ayşe Akel tarafından görseller ile donatıldı. Kahta Kaymakam Refiki Mert Can Canga ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ile protokol üyeleri tarafından açılışı gerçekleştirilen program ilgi gördü.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen Okul Müdürü Mehmet Toprak ve Almanca Öğretmenleri Pembe Gül Özyılmaz ile Ayşe Akel’e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

iha