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Kahta’da 57 hafız icazet aldı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü tarafından Ebu Sadık Parkı Açık Hava Amfisinde Kur’an Kurslarında hafızlıklarını tamamlamış talebeler için toplu hafızlık İcazet merasim gerçekleştirildi.

04 Ekim 2021 Pazartesi 09:59
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Kahta’da 57 hafız icazet aldı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü tarafından Ebu Sadık Parkı Açık Hava Amfisinde Kur’an Kurslarında hafızlıklarını tamamlamış talebeler için toplu hafızlık İcazet merasim gerçekleştirildi.

Kahta ilçe Müftülüğü ’ne bağlı Kuran kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 57 hafız öğrenciler için düzenlenen İcazet Merasiminde hafızlık belgeleri verildi.

Düzenlenen icazet merasimine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kahta Kaymakamı Selami Kokutata, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Bölükyayla Belde Belediye Başkanı Gaffari Akkuş, Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Kahta İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şehitler için saygı duruşuyla başlayan program, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Kahta İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, "Kuran Kurslarımızdaki faaliyetlerimize katkı sunan görevlilerimize ve öğrenci velilerimize teşekkür ediyoruz. Adıyaman, Elazığ ve Diyarbakır’da sınavlara katılan 57 öğrencinin hepsi hafızlık sınavlarında büyük başarı elde etti. Dolayısıyla hafızlık belgesini almaya hak kazandılar. 2015’de 22, 2019’da 42 bu yıl ise 57 hafız için icazet merasimi yapıldı. Allah hafızlarımızı dinine, devletine ve milletine faydalı olmasını nasip etsin.” Dedi.

Hafız olmanın büyük bir onur olduğunu belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kur’an-ı Kerim’i ezberleyerek hafız olmanın Allah tarafından bir insana verilebilecek en büyük nimet olduğunu söyledi.

Kahta ilçe Kaymakamı Selami Korkutata ise, hafızlara destek veren başta ailelerine, hocalarına, maddi ve manevi destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Hafızlık belgesini almaya hak kazanan öğrencileri tebrik eden Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise hafız olmayı başaran gençlere belgelerini vererek başarılar diledi.

Kaynak: iha
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