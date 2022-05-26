“İşimiz Temiz Projesi” eğitimleri Adıyaman’da başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve akaryakıt şirketinin iş birliği ile geliştirilen “İşimiz Temiz Projesi” ile Halk Eğitimi Merkezlerinde yüz yüze eğitimler Adıyaman’da başlayacak.

“İşimiz Temiz” hijyen eğitimleri yiyecek-içecek, konaklama ve ulaşım sektörlerindeki mikro işletmeler başta olmak üzere hijyen normlarını yükseltmek isteyen diğer işletme sahipleri, çalışanları ve tüm bireylere ücretsiz olarak sunuluyor. İşletmelerin hijyen kapasiteleri ile tercih edilebilirliklerini artırmak ve gelirlerini yükseltmek için başlatılan proje, Adıyaman başta olmak üzere 20 ilde yürütülecek. Proje eğitimlerine katılmak isteyen kişiler Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’na, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne, TOBB Kadın Girişimciler Kuruluna, Halk Eğitimi Merkezlerine giderek ya da e-yaygin.meb.gov.tr üzerinden kayıt oluşturabiliyor.

İşimiz Temiz Projesi ile Adıyaman’da temizlik ve hijyen konusunda bir seferberlik başlatmayı hedeflediklerini TOBB Kadın Girişimciler Adıyaman Başkanı Ayşe Gül, “Adıyaman TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak, Adıyaman Ticaret Odası Başkanımız Mustafa Uslu ve Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanımız Ziya Duranay’ın destekleri ile ilimizde başlatılacak olacak “İşimiz Temiz Projesi” tüm işletmelerimizi ve çalışanlarını işimiz temiz hijyen eğitimlerine katılmaya davet ediyoruz. Eğitimler sonunda esnafımız temizlik ve hijyen normlarını geliştirerek tüketicilerin beğeni ve takdirini kazanacaktır.

İşimiz Temiz Projesi ücretsiz eğitimlerin yanı sıra bireylere ve işletmelere sağladığı avantajlarla da dikkat çekiyor. Projenin bireylere sağladığı avantajlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesine ek olarak talep edenlere sunulacak Europass Sertifika Eki bulunuyor. Bu belgeye sahip kişiler ömür boyu geçerli mesleki yeterlilik belgesi ile Avrupa ülkelerinde iş başvurusu yaparken bir adım öne geçebiliyor. Bununla birlikte proje eğitimini tamamlayan kişilere çıraklık yerine doğrudan kalfalık sınavına girme imkanı sunuluyor. Proje eğitimini tamamlayan ve web sitesine kayıt olan işletmeler ise işletme ismine özel hazırlanan İşimiz Temiz İşletme Belgesi, İşimiz Temiz çıkartması, manifesto posteri ve temizlik takip çizelgelerinden oluşan İşimiz Temiz Kiti ile birlikte akaryakıt istasyonunun avantajlarından yararlanabiliyor.

Türkiye geneli yaygınlaşma süreci Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Samsun ve Şanlıurfa olmak üzere 20 ilde başlatılan İşimiz Temiz Projesi’nin, online eğitimlerle desteklenerek daha sonraki dönemlerde 81 ilde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Tüm işletmelerimizi ve çalışanlarını bu projeye dahil olmaya davet ediyorum” dedi.

iha