İki grup arasında yumruklu kavga: 5 gözaltı

Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan yumruklu kavgada 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi eski Zey Caddesi üzerinde kurulu olan semt pazarında iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahaleleri sonucunda kavga eden şahıslar etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. 5 Şahıs ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

iha