Galeriler Yazarlar
Adıyaman 28°
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1432.91
ALTIN
529.23
DOLAR
9.2555
STERLİN
12.7805
EURO
10.7863

Hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulunda hayatını kaybeden Uzman Çavuş Faruk Şahin (26), memleketi Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde defnedildi.

20 Ekim 2021 Çarşamba 15:11
7 Okunma
Hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulunda hayatını kaybeden Uzman Çavuş Faruk Şahin (26), memleketi Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde defnedildi.

İstanbul Dağ Komando Taburunda görevli Uzman Çavuş Faruk Şahin, eğitim ve yenileme amaçlı olarak Isparta Eğirdir Dağ Komando okulunda iken, beylik tabancasıyla yaşamına son verdi. Cenazesi, memleketi olan Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine getirilen Uzman Çavuş Faruk Şahin’in cenaze namazı Günaydın Camii’nde kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Karakuyu köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine Kaymakam İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, AK Parti ilçe Başkanı Avukat Hakan Toydaş, belde belediye başkanları, STK temsilcileri, kurum amirleri, vatandaşlar ile yakınları katıldı.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat odası başkanlarından Ankara’ya ‘badem’ çıkartması
Ziraat odası başkanlarından Ankara’ya ‘badem’ çıkartması
Virajı alamayan kamyon yan yattı
Virajı alamayan kamyon yan yattı
Aydın: “Adıyaman’a gençlik ve spor alanında önemli yatırımlar kazandırdık”
Aydın: “Adıyaman’a gençlik ve spor alanında önemli yatırımlar kazandırdık”
Alacak verecek kavgasını polis ayırdı
Alacak verecek kavgasını polis ayırdı
Direğin tepesinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
Direğin tepesinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
Terör örgütüne üye 2 kişi gözaltına alındı
Terör örgütüne üye 2 kişi gözaltına alındı
Zabıta ve polisten dilenci operasyonu
Zabıta ve polisten dilenci operasyonu
AK Parti heyeti muhtarlar ile bir araya geldi
AK Parti heyeti muhtarlar ile bir araya geldi
Şüpheli araçtan kubar esrar maddesi ele geçirildi
Şüpheli araçtan kubar esrar maddesi ele geçirildi
KOBİ’lere dijitalleşme eğitimi
KOBİ’lere dijitalleşme eğitimi
Otomobil camında örnek ‘not’
Otomobil camında örnek ‘not’
Down sendromlu çocuklara spor malzemesi dağıtıldı
Down sendromlu çocuklara spor malzemesi dağıtıldı
Kırlangıç Yuvası adlı kitap çıktı
Kırlangıç Yuvası adlı kitap çıktı
Adıyaman’da Muhtarlar Günü kutlanıyor
Adıyaman’da Muhtarlar Günü kutlanıyor
Kuran kursu öğrencileri şehit için hatim indirdi
Kuran kursu öğrencileri şehit için hatim indirdi
Adıyaman’da otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Adıyaman’da otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Namaz sonrası pilav ve ayran ikramında bulunuldu
Namaz sonrası pilav ve ayran ikramında bulunuldu
Elektrikli bisiklete 4 kişi binince kaza kaçınılmaz oldu
Elektrikli bisiklete 4 kişi binince kaza kaçınılmaz oldu
TBB Başkanı Feyzioğlu’ndan, Kılınç’a ziyaret
TBB Başkanı Feyzioğlu’ndan, Kılınç’a ziyaret
İkra Kolejinde Mevlid-i Nebi etkinliği
İkra Kolejinde Mevlid-i Nebi etkinliği
Adıyaman’da sonbahar festivali başladı
Adıyaman’da sonbahar festivali başladı
Sporun yeri ve zamanı yok
Sporun yeri ve zamanı yok
Orgeneral Arif Çetin’den Vali Çuhadar’a ziyaret
Orgeneral Arif Çetin’den Vali Çuhadar’a ziyaret
Şehit Mesut Çelik şehadetinin ikinci yılında mevlid-i şerifle anıldı
Şehit Mesut Çelik şehadetinin ikinci yılında mevlid-i şerifle anıldı
Kadın mühendisler kadın çiftçilere tarlada çiçek takdim etti
Kadın mühendisler kadın çiftçilere tarlada çiçek takdim etti
Tarım ve hayvancılığının ‘En’lerine plaket
Tarım ve hayvancılığının ‘En’lerine plaket
Milletvekili Tutdere Gerger halkının su sorununu gündeme getirdi
Milletvekili Tutdere Gerger halkının su sorununu gündeme getirdi
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Tarım işçisi kadınlar aşı ustası oldu
Tarım işçisi kadınlar aşı ustası oldu
15 Temmuz Milli İrade Ocaklarının açılışı yapıldı
15 Temmuz Milli İrade Ocaklarının açılışı yapıldı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim