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Habercilikte ve sosyal medyada yeni dönem başlıyor

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, uzun zamandır beklenen internet haberciliği ve sosyal medya düzenlemesini içeren kanun teklifinin TBMM Başkanlığı’na sunulmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

27 Mayıs 2022 Cuma 13:27
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Habercilikte ve sosyal medyada yeni dönem başlıyor

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, uzun zamandır beklenen internet haberciliği ve sosyal medya düzenlemesini içeren kanun teklifinin TBMM Başkanlığı’na sunulmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

TBMM’ye sunulan değişiklik teklifiyle beraber, internet haber siteleri süreli yayın içerisine alınarak ilanlardan yararlanabileceğini belirten Başkan Akbilek, “Medya sektörünün sabırsızlıkla beklediği unternet haberciliği ve sosyal medya yasası ile internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanunda da değişiklik yapılacak. Ayrıca Kişilik haklarının korunmasına yönelik olarak birliğe yapılan müracaatlara ilişkin yapılacak itirazlarda takip edilecek ve yargısal denetim usulü hususunda düzenleme yapılacak. Bu yasa özellikle biz internet habercilerinin daha iyi imkânlara kavuşması ve ekonomik olarak da desteklenmesi anlamına gelmektedir” dedi.

Yeni yasa ile yaşanacak olumsuzlukların ortadan kalkacağına dikkat çeken Başkan Akbilek, “Üyelerimize ve bağımsız internet haberciliği yapan tüm meslektaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. İnternet yasası nihayet TBMM’ye sunuldu ve inşallah çok yakında çıkıyor. İlan alabilmek ve çalışanların sarı basın kartı sahibi olabilmesi için web adreslerinde mutlaka ’com.tr’ uzantılarını almış olmaları gerekmektedir. Aynı zamanda vergi mükellefi olma zorunluluğu bulunduğu için maliye kayıtlarının da zaman kaybetmeden tamamlanması ve yayın haklarını elde ettikleri tüm belgeleri acilen hazırlanmaları gerekmektedir. Bu süreç hızlı işleyen bir süreç, lütfen meslektaşlarımın haber sayfalarının eksiklerini acilen gidererek bizleri bilgilendirmeleri gerekmektedir.

Yeni bir dönem başlıyor. Bundan sonra gazetecilik mesleğinde kuralları uygulayanlar ve çalışanlarına, emeklerine saygı gösterenler federasyon tarafından öncelik görecektir. Bizler siz meslektaşlarımızın daha iyi şartlarda çalışıp emeklerinin karşılığını alabilmesi için gayret ediyor ve çalışıyoruz. Umarım en kısa zamanda yeni yasanın onayı ile hepimiz için daha iyi ve kaliteli bir dönem başlamış olur.

Halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak suretiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzenini bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozacak şekilde alenen yaymak yeni tasarıda suç olarak düzenleniyor. Böylece her isteyen istediğini yazıp çizemeyecek. Karşı tarafında haklarına saygı göstermek zorunda kalacak.

Basın kartı almada en önemli kriterlerden birisi de adli sicil kaydı olacak. Adli sicil kaydında kişiye basın kartı verilmesine engel suçtan mahkûmiyeti bulunan kişilere suçunun adli sicil kaydından silinmediği sürece ve yasaklanmış hakların geri verilmesine karar verilmedikçe yeni bir basın kartı verilmeyecek. Artık tamamen şeffaf bir döneme giriyoruz. Bu mesleği iş olarak, geçim kaynağı olarak yapan arkadaşlarımız emeklerinin karşılığını ve hakkını alacak. Gerçekten bu işle ilgisi olmayanların basın kartları da iptal edilecek yeni kartlar verilirken bu kriterler mutlaka göz önünde bulundurulacak” diye konuştu.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 27.05.2022 14:13
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