Gerger ve Sincik’e doğalgaz müjdesi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın girişimleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincik ve Gerger ilçelerine doğalgaz hattı çekilmesi için talimat verdi.

Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman merkez, Gölbaşı, Besni, Kahta, Samsat Çelikhan ve Tut ilçelerinin ardından Sincik ve Gerger ilçelerine de doğalgaz çekilmesi için gerekli girişimlerde bulundu.

Milletvekili Ahmet Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı programda Sincik ve Gerger ilçelerine doğalgazın çekilmesinin elzem olduğun dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akmercan Doğalgaz Dağıtım Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Gazi Akmercan’a bu iki ilçeye doğalgaz çekilmesi noktasında talimat verdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milletvekili Ahmet Aydın hizmette sınır tanımadıklarını belirterek, “Adıyaman merkez başta olmak üzere ilçelerimizi ve beldelerimize doğalgaz hattı çekildi.

Son olarak Sincik ve Gerger ilçemize doğalgaz çekilmesi için cumhurbaşkanımızla görüştük, kendisi gerekli talimatları verdi.

Bundan sonra dağıtım şirketi olan firma gereğini yerine getirecektir. Her alanda olduğu gibi vatandaşımızın refah seviyesini ve rahat bir yaşam sürmesini sağlamak adına elimizden gelen hizmeti yapmanın gayretinde olduk. Bundan sonra da aynı gayret içerisinde hizmet edeceğiz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

iha