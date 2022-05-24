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Gazeteciler tarih ve huzurun şehrine hayran kaldı

Adıyaman’da Kahta Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Nemrut Gastronomi Buluşmaları'nı takip etmek üzere kente giden gazeteciler Adıyaman’ın tarih, doğa, yemek ve kent kültürünü yakından tanıma fırsatı yakaladı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
24 Mayıs 2022 Salı 13:40
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Gazeteciler tarih ve huzurun şehrine hayran kaldı

Gazetecilerden nemrut çıkarması

Adıyaman’da Kahta Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Nemrut Gastronomi Buluşmaları’nı takip etmek üzere kente giden gazeteciler Adıyaman’ın tarih, doğa, yemek ve kent kültürünü yakından tanıma fırsatı yakaladı.

Kahta Kaymakamlığı, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Oses Çiğköfte işbirliğiyle düzenlenen festivali yakından takip eden gazeteciler kente büyük hayranlık duydu. Dünyaca ünlü şeflerin hünerli ellerinden çıkan lezzetli yemekleri tatma fırsatı da bulan yaklaşık 20 gazeteci, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'ndaki Kommagene Krallığı dönemine ait tanrı heykellerini yakından görmenin mutluluğunu yaşadı. Eski Kahta Kalesi, Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü, Perre Antik Kenti, Tarihi Tuz Hanı, Keleş Konağı gibi tarihi ve turistik yerlerin yanı sıra Adıyaman Belediyesi’nin düzenlediği Kitap Fuarı’nı da gezen gazeteciler, OSES Çiğköfte Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yaşar’ın yoğurduğu çiğköftenin de tadına doyamadı. Gazeteciler ayrıca Meyir Çorbası, Pirpirim Cacığı, Sarımsaklı Pilav, Yarpuzlu Köfte, Hıtap gibi kente özgü lezzetli tatları da usta ellerden tatma fırsatı buldu. Gezinin sonunda ise Adıyaman Belediyesi tarafından Keleş Konağında Harfane gecesi düzenlendi. Gazeteciler sosyal medya hesaplarında geziden ve festivalden duydukları memnuniyeti dile getiren paylaşımlarda bulundu.

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