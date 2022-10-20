Deprem ve iklim konferansı düzenlenecek

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Üniversitesi’nin destekleriyle düzenlenecek olan ’Deprem ve İklim Konferansı’na konuşmacı olarak katılacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Üniversitesi ve Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Adıyaman Şubesi tarafından ’Yer hareketlenmeden sen hareketlen’ sloganıyla gerçekleştirilecek olan ’Deprem ve iklim konferansında’ bilgilendirmelerde bulunacak.

Deprem bölgesinde yer alan Adıyaman’da gerçekleştirilecek olan bu önemli konferans hakkında bilgi veren yetkililer, 22 Ekim Cumartesi günü saat 13.00 da Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilecek olan konferansa tüm ilgilileri davet etti.

Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Bülent Şen ile birbirinden önemli bilim insanlarının da katılım göstermesi beklenen programda, Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Senem Tekin de Adıyaman için deprem tehlikesi ve risk değerlendirmesi konusunda bilgiler sunacak.

iha