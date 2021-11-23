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Cezaevinde sürpriz yangın tatbikatı

Adıyaman’daki açık cezaevinde ise sürpriz bir yangın tatbikatı yapıldı. Yangın ihbarı ile çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

23 Kasım 2021 Salı 15:15
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Cezaevinde sürpriz yangın tatbikatı

Adıyaman’daki açık cezaevinde ise sürpriz bir yangın tatbikatı yapıldı. Yangın ihbarı ile çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Adıyaman’ın Açık Ceza İnfaz Kurumunda öğle saatlerinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Yapılan geniş kapsamlı ve gerçeğini aratmayan tatbikatta, cezaevi yönetimi senaryo gereği 112 Acil Sağlık ekipleri, polis, itfaiye, AFAD ekiplerini arayarak, acil durum ihbarında bulundu. Cezaevinde yangın anonsunun ardından alarma geçen ekipler, tam teçhizatlı bir şekilde ve kısa sürede bölgeye intikal etti. Cezaevine geldikten sonra ihbarın senaryo gereği olduğunu öğrenen ekipler, tatbikatın sona ermesinin ardından normale döndü.

Kaynak: iha
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