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Çetintepe Barajı’nın gövde dolgusu tamamlandı

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Çetintepe Barajı’nın gövde dolgusunun tamamlandığını müjdeledi.

15 Kasım 2021 Pazartesi 09:43
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Çetintepe Barajı’nın gövde dolgusu tamamlandı

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Çetintepe Barajı’nın gövde dolgusunun tamamlandığını müjdeledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Adıyaman’a yaptığı yatırımlarla Adıyaman’ın mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Adıyaman’da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynayacak.

Adıyaman ve bölge için çok büyük öneme sahip Adıyaman Çetintepe Barajı’nın gövde dolgusunu tamamladıklarını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Çetintepe barajının temelden yüksekliği 116 metre olup 460 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahiptir. GAP-Adıyaman-Göksu-Araban Projesinin ilk ve ana ünitesi konumundaki Çetintepe Barajı, Harmancık ve Çatboğazı Barajı ile birlikte Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerini kapsayan Araban Ovası, Yavuzeli Ovası, Besni Keysun ve Besni Kızılin ovalarında toplam 555 bin 130 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacaktır. Baraj ve diğer bileşenlerinin tamamlanmasıyla beraber milli ekonomiye yıllık 320 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor” dedi.

Yüzde 99 fiziki gerçekleşme sağlanan barajın gövde dolgusu tamamlandığı ve kret düzenleme çalışmaları devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: iha
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