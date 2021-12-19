Besninin yükselen yıldızı

Adıyaman'nın Besni ilçesine bağlı,Sarıyaprak köyünde 30.11.2006 yılında dünyaya gelen, yeni yıldız Samet Çetin pandemi sürecinde, babası mahalli sanatçı Ali Çetin'in işlerine ara verilmesi ve kendisininde okula gidememesi nedeniyle Samet'teki cevheri ortaya çıkardı. 15 yaşındaki Samet babasının elektro sazını alıp çalma konusunda ısrarcıydı babası Ali Çetin köy sobasının arkasında uğraşan sameti burada fark etti bir kaç figür gösterdikten sonra herşeyi tamamen kendisi öğrenen kurgulayan samet adeta 2020 marttan bu yana usta bir elektrobağlamacı oldu gerek sosyal medya da patlayan videoları gerek babası ile beraber yürüttüğü organizasyonlarda adeta herkesi kendisine hayran bıraktı şuan tek başına bir organizasyonu yürütebiliyor ve kollayabiliyor böyle heves ve yetenekle ortaya çıkan geleceğın ünlü sanatkarlarını degerli haber camiamızla paylaşmak istedik önemli olan pandemi sürecinde veya boş zamanlarında içindeki yeteneği çıkarmaktır