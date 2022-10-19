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Besni’de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlanarak Atatürk Büstüne çelenk bırakıldı.

19 Ekim 2022 Çarşamba 13:57
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Besni’de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlanarak Atatürk Büstüne çelenk bırakıldı.

Düzenlenen programa Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Türkiye Muhtarlar Derneği Besni Şube Başkanı Şükrü Güllü, Besni Muhtarlar Derneği Başkanı Haci Uçar, Besni Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Bülbül, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve STK başkanları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Çelenk sonrası konuşan Türkiye Muhtarlar Derneği Besni Şube Başkanı Şükrü Güllü, “Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık teşkilatı, yerel demokrasinin, doğrudan demokrasinin en güzel ve en eski örneğini temsil eden devletimizin her noktada ki kurumsal temsilciliğidir. Muhtarlarımız bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli bir görev yürüten Besni’li muhtarlarımız başta olmak üzere tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar günü kutluyor hayırlı ve başarılı görevler diliyorum” dedi.

Besni Muhtarlar Derneği Başkanı Haci Uçar ise yaptığı konuşmada, “Muhtarlık ülkemizin en ücra yerleşim yerine bile çağdaş kamu yönetim anlayışı taşıyarak hem sevinçte hem üzüntü de halkın her zaman yanında ve hizmetindedir. Muhtarlar millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil etmektedir. Başta ilçemizde görev yapan mahalle ve köy muhtarlarımız olmak üzere tüm muhtarlarımızın muhtarlar gününü kutlar ve bugünü bizlere armağan eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bütün muhtarlarım adına şükranlarımı sunarım” şeklinde konuştu.

19 Ekim Muhtarlar Günü ilk defa 2015 tarihinde kabul edilmiş ve muhtarlara hediye edildiğini dile getiren Besni Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Bülbül, “Muhtarlar sizlerin de bildiği gibi demokrasinin temel taşlarıdır. Halk ile idare arasında köprü gören muhtarlarımız, günümüzde çok sıkıntılar çekmektedir. Muhtarlarımız toplumun bütün sorunlarını devletimiz adına ilk göğüsleyen ve vatandaşlarımızın bütün soruları ile ilk karşılaşanlardır. Unutmayın ki vücudumuzun bütün yükünü ayaklarımız çekerken, aslında toplumun bütün yükü de biz muhtarların üzerinde. Bu nedenle bütün daire ve kurum amirlerimizden bizlerden desteklerini esirgememelerini ve bizlere her zaman destek olmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

Kaynak: iha
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