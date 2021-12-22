banner189
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 3
az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1,874.16
ALTIN
714.89
DOLAR
12.44
STERLİN
16.60
EURO
14.06

Başkan Teker’den sendika üyelerine müjde

Adıyaman Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası İl Başkanı Mehmet Teker, Danıştay’ın yüzde 1’lik dilim şartıyla ilgili kararı bozduğunu söyledi

22 Aralık 2021 Çarşamba 09:15
31 Okunma
Başkan Teker’den sendika üyelerine müjde

Adıyaman Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası İl Başkanı Mehmet Teker, Danıştay’ın yüzde 1’lik dilim şartıyla ilgili kararı bozduğunu söyledi

Danıştay Mahkemesince 6. dönem toplu iş sözleşmesinde yer alan yüzde 1 sendikal baraj şartı Danıştay tarafından yürütülmesi durduruldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Teç-Sen Başkanı Mehmet Teker, “Toplu sözleşmede ki yüzde 1’lik dilimine girmeyen sendikaların 400 TL alamayacağı ile ilgili açılmış olan dava Danıştay’ın durdurma kararı ile sonuçlanmıştır. Bu bağlamda bütün sendika üyeleri Ocak ayında ödenecek olan 400 TL’den yararlanacak. Herkese hayırlı uğurlu, gözümüz aydın olsun” dedi.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Adıyaman’a 7 adet gençlik merkezi yapılıyor
Adıyaman’a 7 adet gençlik merkezi yapılıyor
Başkan Dağtekin: “Ekonomide tarihi adımlar atıyoruz”
Başkan Dağtekin: “Ekonomide tarihi adımlar atıyoruz”
Otomobilin tekeri rögar kapağının içine düştü
Otomobilin tekeri rögar kapağının içine düştü
Yaban hayvanları unutulmadı
Yaban hayvanları unutulmadı
Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde yangın tatbikatı
Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde yangın tatbikatı
Başkan Kılınç, yüzmede dereceye giren sporcuları kutladı
Başkan Kılınç, yüzmede dereceye giren sporcuları kutladı
Başkan Kılınç esnaflarla bir araya geldi
Başkan Kılınç esnaflarla bir araya geldi
Yaralı yavru yaban keçisi koruma altına alındı
Yaralı yavru yaban keçisi koruma altına alındı
Yeşilay, bağımlılıklarla mücadele için yeni projeler geliştirecek
Yeşilay, bağımlılıklarla mücadele için yeni projeler geliştirecek
Başkan Kıymaz’dan Muharrem Sarıkaya’ya tepki
Başkan Kıymaz’dan Muharrem Sarıkaya’ya tepki
Ahır yangınında 2 inek telef oldu
Ahır yangınında 2 inek telef oldu
ÇADAP Başkanı Aziz Levent Binzet’ten Tanıtım Günleri için teşekkür mesajı
ÇADAP Başkanı Aziz Levent Binzet’ten Tanıtım Günleri için teşekkür mesajı
Otomobil ile midibüs çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile midibüs çarpıştı: 2 yaralı
Başkan Kılınç, vatandaşların sorun ve taleplerini dinliyor
Başkan Kılınç, vatandaşların sorun ve taleplerini dinliyor
Başkan Kılınç, hasta ve hasta yakınlarıyla bir araya geldi
Başkan Kılınç, hasta ve hasta yakınlarıyla bir araya geldi
Başkan İnan’dan Sarıkaya’ya tepki
Başkan İnan’dan Sarıkaya’ya tepki
İkamete giren hırsız pencereden kaçtı
İkamete giren hırsız pencereden kaçtı
Başkan Dişkaya’dan Gazeteci Sarıkaya’ya sert tepki
Başkan Dişkaya’dan Gazeteci Sarıkaya’ya sert tepki
Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Başkan Akbilek’ten Gazeteci Sarıkaya’ya tokat tepkisi
Başkan Akbilek’ten Gazeteci Sarıkaya’ya tokat tepkisi
Başkan Harıkçı’dan Gazeteci Sarıkaya’ya tepki
Başkan Harıkçı’dan Gazeteci Sarıkaya’ya tepki
Başkan Metin Harıkçı’dan Gazeteci Sarıkaya’ya Tepki
Başkan Metin Harıkçı’dan Gazeteci Sarıkaya’ya Tepki
Besninin yükselen yıldızı
Besninin yükselen yıldızı
Zabıtadan fırınlara denetim
Zabıtadan fırınlara denetim
ATSO standı büyük ilgi görüyor
ATSO standı büyük ilgi görüyor
Yola düşen kaya parçaları ulaşımda aksaklığa neden oldu
Yola düşen kaya parçaları ulaşımda aksaklığa neden oldu
Adıyaman’da PKK üyesi 2 kişi gözaltına alındı
Adıyaman’da PKK üyesi 2 kişi gözaltına alındı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Odada görev alan yöneticilere plaket verildi
Odada görev alan yöneticilere plaket verildi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim