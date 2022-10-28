Başkan Mahmut Fırat’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Fırat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Mahmut Fırat mesajında, “Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1923’te Cumhuriyet Yönetimini ilan etmesi ile başlayan Cumhuriyet tarihimizin başlamasını hep birlikte yüreklerimizde kutluyoruz. Tarihte eşine az rastlanan kahramanlık destanıyla istiklaline ve istikbaline sahip çıkan aziz milletimiz geçmişte olduğu gibi günümüzde de birlik ve beraberliğini koruyarak birbirine daha sıkı bağlarla bağlanmış ve kenetlenmesini bilmiştir. Yeni nesillere aktaracağımız bu değerlerimize her zaman sahip çıkmalı ve yaşatmalıyız.

Türk milleti 7’den 70’ine geçmişte gösterdiği bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini bugünde içerisinde barındırarak ülkesine her türlü değer kazandırmaya devam etmiş ve gelecek nesillere de aktarmıştır.

Cumhuriyetin ilanının şereflendirildiği bugünde 99. Yılını kutlayarak bu özel günün gururu ve onurunu yaşarken başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve tüm şehitlerimize şükranlarımızı sunarak tüm halkımızın da Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

iha