Başkan Kıymaz’dan Muharrem Sarıkaya’ya tepki

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yapılan canlı yayın sırasında Gazeteci Muharrem Sarıkaya’nın İHA Muhabiri Ahmet Demir’e tokat atarak, şiddet uygulamasına tepki gösterdi.

İHA Muhabiri Ahmet Demir’e atılan tokattın Türk basınına atıldığını vurgulayan Başkan Zeynel Abidin Kıymaz, “Gazetecilere yönelik şiddet her geçen gün artarken, bir gazetecinin bir başka gazeteciye kameralar önünde şiddet uygulaması asla kabul edilemez bir davranıştır. Bu tokat aslında Türk basınına atılmıştır. Basın mesleği ve onuruna yakışmayan, kabullenemeyeceğimiz bu şiddet yalnızca bir özür dilemekle geçiştirilemez. Muharrem Sarıkaya’nın istifa etmesi de bu işin üstünü örtemez.

Gazetecilik, yayıncılık bir disiplin işidir. Haber Türk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’le yaptığı röportaj sırasında, teknik bir aksaklığa sinirlenip, bir meslektaşına tokat atacak kadar şuurunu kaybetmiştir.

Bu çirkin eylem, kuru bir özürle geçiştirilecek basitlikte bir olay değildir. Gazeteci meslektaşımıza ve bir nevi camiamıza atılan o tokatla ilgili sürecin de takipçisi olacağız.

Bu süreçte, başta İHA personeli Ahmet Demir ve Gaziantep basını olmak üzere tüm medya emekçileri ile dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz” diye konuştu.

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