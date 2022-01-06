Başkan Kılınç, tarihi çarşıdaki restorasyon çalışmalarını inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, tarihi çarşıda sürdürülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, en kısa sürede Adıyaman’a eşsiz bir eser daha kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Başkan Kılınç, “Yaklaşık 300 yıllık bir geçmişe sahip olan tarihi çarşıda sürdürdüğümüz restorasyon çalışmalarımızda üçüncü etaba geçildi. Adıyaman Belediyesi olarak amacımız eski Adıyaman kültürünün günümüzde ve gelecekte de yaşanmasını sağlamak. Bu tür mekanların da şehrin kültürü için çok ama çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bunun için sadece tarihi çarşıda değil, bu çarşı içerisinde bulunan farklı meslek gruplarına ait pazarları da eskisi gibi canlandırarak şehrimize kazandırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

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