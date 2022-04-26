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Başkan Kılınç, STK temsilcilerinin fikirlerini dinledi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ilde faaliyet gösteren STK temsilcileriyle bir araya gelerek ilin sorunları üzerine değerlendirmede bulundu.

26 Nisan 2022 Salı 15:45
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Başkan Kılınç, STK temsilcilerinin fikirlerini dinledi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ilde faaliyet gösteren STK temsilcileriyle bir araya gelerek ilin sorunları üzerine değerlendirmede bulundu.

Tarihi Keleş Konağında gerçekleşen buluşmada katılımcılarla sohbet edip, tek tek önerilerini dinleyen Başkan Kılınç, katılımcılara davete yaptıkları icabetten dolayı teşekkür etti. STK temsilcilerinin fikirlerinin kendileri için önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Kılınç, “Adıyaman sivil toplum kuruluşları platformu temsilcileri ile bir araya gelerek ilimizin sorunları üzerine değerlemelerde bulunduk. Oldukça verimli geçtiğini düşündüğüm bu toplantıda Adıyaman’ımızın gelişiminde kente dair katkı sunulacak konularda istişareler ve değerlendirmelerde bulunduk. Adıyaman için her zaman elini taşın altına koyan STK temsilcilerimize, oda başkanlarımıza ve meslek grubu başkanlarımıza görüş ve önerilerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: iha
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