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Başkan Kılınç, Demokrasi Parkındaki çalışmaları inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yenilenme çalışmaları devam eden Demokrasi Parkı’nda incelemelerde bulunup, sorumlulardan bilgi aldı.

31 Ekim 2022 Pazartesi 16:30
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Başkan Kılınç, Demokrasi Parkındaki çalışmaları inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yenilenme çalışmaları devam eden Demokrasi Parkı’nda incelemelerde bulunup, sorumlulardan bilgi aldı.

İncelemeler sonunda yaptığı açıklamada, Demokrasi Parkı’nın kısa süre içerisinde yeni yüzüyle halkın hizmetine sunulacağını söyleyen Başkan Kılınç, Adıyaman’ın çehresini değiştirmek ve vatandaşlara daha çok yeşil ve sosyal alan açmak için yenileme çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Başkan Kılınç, “Demokrasi Parkımız sil baştan yenilendi. İnşallah kısa süre içerisinde park yeniden halkımızın buluşma noktası olacak" diye konuştu.

Başkan Kılınç ayrıca, yenileme çalışmaları çerçevesinde parka yetişmiş ağaç diktiklerini de vurguladı.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 31.10.2022 17:38
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