Başkan Kılınç, belediye personelleriyle bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediye çalışanlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.

Karapınar Mahallesi Petrol Caddesi’nde bulunan ek hizmet binasına yaptığı ziyarette personelle bir araya gelen Başkan Kılınç, personellerin sorun ve taleplerini dinledi.

Başkan Kılınç, " Biz büyük bir aileyiz. Her bir personel kardeşim benim için çok değerli. Adıyaman için hep birlikte çalışmaya gayret etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Kılınç ziyaret sonunda özverili çalışmalarından dolayı tüm mesai arkadaşlarına teşekkür edip, başarılar diledi.

iha