Başkan Harputluoğlu güven tazeledi

Anadolu Engelliler Derneği Genel Merkezi 6’ıncı olağan genel kurulda mevcut Başkan Abidin Harputluoğlu, yeniden başkan seçildi.

Dernek binasında gerçekleştirilen ve çok sayıda üyenin katılım gösterdiği Anadolu Engelliler Derneği Genel Merkezi 6. Olağan Genel Kuruluna tek listeyle giren Başkan Abidin Harputluoğlu, üyelerinin desteğiyle yeniden başkanlığa getirildi. Anadolu Engelliler Derneği Genel Başkanı Abidin Harputluoğlu, genel kurula katılan tüm üyelere teşekkür ederek yeni yönetimin engelliler için imkanlar içerisinde ellerinden geldiğini yaparak mücadele edeceklerini söyledi. Başkan Harputluoğlu, “Daha önceki yıllarda olduğu gibi engelli vatandaşların her zaman yanında olacağız. Engellilerimize her türlü ulaşımın sağlanması konusunda erişilebilirliği kolaylaştırarak engellilerimizin refah bir ortamda hayatlarını idame etmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Ayrıca engelliler, fırsat verildikçe ve imkanlar oluşturulduğu sürece her işin üstesinden geleceklerine inanıyorum. Engellilerimiz toplumun vazgeçilmez bir ferdidir” diye konuştu.

iha