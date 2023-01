Başkan Erdoğan, çalışmaları yerinde inceledi

Kahta’ya bağlı grup yolu çalışmalarını denetlemek amacıyla inşaat alnına giderek yolun en kısa sürede ulaşıma açılacağını belirten Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan,"Bu grup yolunu yapmak gerçekten zor ve bir o kadar da imkânsızdı. Köylerimizin iç yollarında yaşanan yoğun ve tehlikeli trafik sonucu bizler her şartı göze alarak yeni bir alternatif oluşturmayı kararlaştırdık"şeklinde konuştu.

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan’ın yanı sıra AK Parti Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni, İl Genel Meclisi Üyeleri Oktay Bakır ve Mustafa Kavak ile birlikte Dumlu-Kavaklı-Alidam yolları ile Nissibi Köprüsü-Nemrut Dağı ve Gerger içinde alternatif olacak yeni grup yolunu inceleyen heyet burada köy muhtarları ile de görüş alışverişinde bulundular.

Kahta ilçesine bağlı birçok yerin ulaşım güzergahı olan grup yolunun açılması çalışmaları için inşaat alanına giden İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, en kısa zamanda yolun ulaşıma açılacağını ve zemin şartlarından dolayı yıllardır açılması zor olan alternatif grup yolu için yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyledi.

Açıklamasının devamında İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, şunları söyledi:

"İl Özel İdaresi olarak her koşulda halkımıza hizmet etmek amacıyla yoğun çabalar sarf ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Kahta ilçemize bağlı Dumlu, Alidam ve Kavaklı köylerini birbirine bağlayan aynı zamanda Nissibi Köprüsü ile Nemrut Dağı güzergahında olup Gerger’e ulaşımı olan grup yolu çalışmalarını incelemek üzere inşaat alanına geldik. Bu grup yolunu yapmak gerçekten zor ve bir o kadar da imkânsızdı. Köylerimizin iç yollarında yaşanan yoğun ve tehlikeli trafik sonucu bizler her şartı göze alarak yeni bir alternatif oluşturmayı kararlaştırdık. Birçok ağır tonajlı araç ve normal araçların dar olan köy sokaklarını kullanmalarının ardında yoğun bir çalışmalar neticesinde çalışmaları başlattık. Halkımızın rahat bir ulaşımı ve herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için İl Özel İdaresi’nin imkânlarıyla Sayın Valimiz Mahmut Çuhadar’ın ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Sayın Ahmet Aydın’ın destekleri ve İl Genel Meclisi Üyelerimizin aldığı kararlar neticesinde grup yolunun açılmasının önemli bir ihtiyaç olduğu kanaatine vardık. Bugün de hayalini kurduğumuz bu grup yolu inşaat alanına İlçe Başkanımız Bedir Yeni, İl Genel Meclisi Üyelerimiz Mustafa Kavak ve Oktay Bakır ve Bölge Muhtarlarımızla gelerek çalışmaların hangi aşamada olduğu hakkında bilgi aldık. Hedefimiz kış mevsimi bitmeden yolun asfalta hazır hale getirilmesi ve ulaşıma açılmasını sağlamak olacaktır. Bizler için büyük bir sorun olan ve yapılması bir o kadar zor olan bu büyük grup yolunu adeta dağları aşarak yapmak büyük bir başarı olacaktır. Bölge halkımızın yoğun talepleri sonucu sert ve kayalıkların yoğun bulunduğu zemini aşarak bu grup yolunun açılmasını sağlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimat ve destekleriyle 7/24 vatandaşlarımızın yanında ve emrindeyiz"