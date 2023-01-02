Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
5.661,10
ALTIN
1.097,55
DOLAR
18,71
STERLİN
22,58
EURO
19,97

Başkan Erdoğan, çalışmaları yerinde inceledi

ADIYAMAN (PHA) - Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı ulaşım güzergahlarının birçoğunu barındıran grup yolu çalışmalarında Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve beraberindeki heyet incelemelerde bulundu.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
02 Ocak 2023 Pazartesi 11:03
19 Okunma
Başkan Erdoğan, çalışmaları yerinde inceledi

Kahta’ya bağlı grup yolu çalışmalarını denetlemek amacıyla inşaat alnına giderek yolun en kısa sürede ulaşıma açılacağını belirten Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan,"Bu grup yolunu yapmak gerçekten zor ve bir o kadar da imkânsızdı. Köylerimizin iç yollarında yaşanan yoğun ve tehlikeli trafik sonucu bizler her şartı göze alarak yeni bir alternatif oluşturmayı kararlaştırdık"şeklinde konuştu.

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan’ın yanı sıra AK Parti Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni, İl Genel Meclisi Üyeleri Oktay Bakır ve Mustafa Kavak ile birlikte Dumlu-Kavaklı-Alidam yolları ile Nissibi Köprüsü-Nemrut Dağı ve Gerger içinde alternatif olacak yeni grup yolunu inceleyen heyet burada köy muhtarları ile de görüş alışverişinde bulundular.

"Halkımıza hizmet etmek amacıyla yoğun çabalar sarf ettik ve etmeye de devam edeceğiz"

Kahta ilçesine bağlı birçok yerin ulaşım güzergahı olan grup yolunun açılması çalışmaları için inşaat alanına giden İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, en kısa zamanda yolun ulaşıma açılacağını ve zemin şartlarından dolayı yıllardır açılması zor olan alternatif grup yolu için yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyledi.

"Bu grup yolunu yapmak gerçekten zor ve bir o kadar da imkânsızdı"

Açıklamasının devamında İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, şunları söyledi:

"İl Özel İdaresi olarak her koşulda halkımıza hizmet etmek amacıyla yoğun çabalar sarf ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Kahta ilçemize bağlı Dumlu, Alidam ve Kavaklı köylerini birbirine bağlayan aynı zamanda Nissibi Köprüsü ile Nemrut Dağı güzergahında olup Gerger’e ulaşımı olan grup yolu çalışmalarını incelemek üzere inşaat alanına geldik. Bu grup yolunu yapmak gerçekten zor ve bir o kadar da imkânsızdı. Köylerimizin iç yollarında yaşanan yoğun ve tehlikeli trafik sonucu bizler her şartı göze alarak yeni bir alternatif oluşturmayı kararlaştırdık. Birçok ağır tonajlı araç ve normal araçların dar olan köy sokaklarını kullanmalarının ardında yoğun bir çalışmalar neticesinde çalışmaları başlattık. Halkımızın rahat bir ulaşımı ve herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için İl Özel İdaresi’nin imkânlarıyla Sayın Valimiz Mahmut Çuhadar’ın ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Sayın Ahmet Aydın’ın destekleri ve İl Genel Meclisi Üyelerimizin aldığı kararlar neticesinde grup yolunun açılmasının önemli bir ihtiyaç olduğu kanaatine vardık. Bugün de hayalini kurduğumuz bu grup yolu inşaat alanına İlçe Başkanımız Bedir Yeni, İl Genel Meclisi Üyelerimiz Mustafa Kavak ve Oktay Bakır ve Bölge Muhtarlarımızla gelerek çalışmaların hangi aşamada olduğu hakkında bilgi aldık. Hedefimiz kış mevsimi bitmeden yolun asfalta hazır hale getirilmesi ve ulaşıma açılmasını sağlamak olacaktır. Bizler için büyük bir sorun olan ve yapılması bir o kadar zor olan bu büyük grup yolunu adeta dağları aşarak yapmak büyük bir başarı olacaktır. Bölge halkımızın yoğun talepleri sonucu sert ve kayalıkların yoğun bulunduğu zemini aşarak bu grup yolunun açılmasını sağlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimat ve destekleriyle 7/24 vatandaşlarımızın yanında ve emrindeyiz"

Anahtar Kelimeler:
Başkan Erdoğançalışmaları Yerinde Inceledi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 10 gözaltı, 3 yaralı - Videolu Haber
Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 10 gözaltı, 3 yaralı - Videolu Haber
Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi yeni bir parka kavuşuyor
Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi yeni bir parka kavuşuyor
Adıyaman İl Genel Meclisi yılın toplantısını gerçekleştirdi
Adıyaman İl Genel Meclisi yılın toplantısını gerçekleştirdi
Umut Kervanı ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardımda bulundu
Umut Kervanı ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardımda bulundu
Çelenk: Ayakkabı sektörünün Adıyaman’a gelmesi büyük nimet
Çelenk: Ayakkabı sektörünün Adıyaman’a gelmesi büyük nimet
Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı
Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı
Ayni Tutka Vefat Etti
Ayni Tutka Vefat Etti
Bekir Toktaş Vefat Etti
Bekir Toktaş Vefat Etti
Ömer Sakar Vefat Etti
Ömer Sakar Vefat Etti
AGD Mekke’nin Fethi programı düzenledi
AGD Mekke’nin Fethi programı düzenledi
Adıyaman'da zabıtadan yeni yıl denetimi
Adıyaman'da zabıtadan yeni yıl denetimi
Adıyaman’da 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması yapıldı
Adıyaman’da 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması yapıldı
Jandarmadan 'Huzur Güven' uygulaması - Videolu Haber
Jandarmadan 'Huzur Güven' uygulaması - Videolu Haber
Başkan Süleyman Kılınç, yılın ilk bebeğini ziyaret etti
Başkan Süleyman Kılınç, yılın ilk bebeğini ziyaret etti
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Vali Mahmut Çuhadar’dan yılbaşı denetimi
Vali Mahmut Çuhadar’dan yılbaşı denetimi
Yolcu dolu şehir içi minibüs alev alev yandı - Videolu Haber
Yolcu dolu şehir içi minibüs alev alev yandı - Videolu Haber
Başkan Aydın, yapılan ve devam eden yatırımları değerlendirdi
Başkan Aydın, yapılan ve devam eden yatırımları değerlendirdi
Başkan Buluş'tan yeni yıl mesajı
Başkan Buluş'tan yeni yıl mesajı
Ulubey: Milletvekili olursam CHP iktidarında Adıyaman için güzel projelere imza atacağız
Ulubey: Milletvekili olursam CHP iktidarında Adıyaman için güzel projelere imza atacağız
Akçalı-1 Barajı’nda çalışmalar devam ediyor
Akçalı-1 Barajı’nda çalışmalar devam ediyor
Başkan Süleyman Kılınç'tan 2023 yılı mesajı
Başkan Süleyman Kılınç'tan 2023 yılı mesajı
Rektör Prof. Dr. Turgut, yeni yıl mesajı yayımladı
Rektör Prof. Dr. Turgut, yeni yıl mesajı yayımladı
PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi - Videolu Haber
PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi - Videolu Haber
Vali Çuhadar, yeni yıl mesajı yayımladı
Vali Çuhadar, yeni yıl mesajı yayımladı
ATSO Müşterek Meslek Komite Toplantısı yapıldı
ATSO Müşterek Meslek Komite Toplantısı yapıldı
Başkan Torunoğlu, 2023 yılından beklentilerini açıkladı
Başkan Torunoğlu, 2023 yılından beklentilerini açıkladı
Başkan İnan: Yeni yıl tazelenen umutların, çoğalan sevgilerin habercisidir
Başkan İnan: Yeni yıl tazelenen umutların, çoğalan sevgilerin habercisidir
CHP’li Binzet, bütün vatandaşların yeni yılını kutladı
CHP’li Binzet, bütün vatandaşların yeni yılını kutladı
Hayvan nakliyesi için kurs aldılar
Hayvan nakliyesi için kurs aldılar

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim