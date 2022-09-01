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Başkan Doğan: “AKP Zam Oldu Yağıyor”

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, enerjiye gelen zamları eleştirerek; “Hane halkını, esnafı, sanayiciyi, çiftçiyi canından bezdirecek bu zamlar kötü yönetimin bir sonucudur. AKP Zam Oldu Yağıyor” dedi.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
01 Eylül 2022 Perşembe 10:40
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Başkan Doğan: “AKP Zam Oldu Yağıyor”
Basın açıklaması yaparak enerji zamlarına tepki gösteren İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan, “Milletimizin gözü aydın; yine zamla uyandık. Bir yılda yaklaşık olarak elektriğe % 200, doğalgaza % 170, zam geldi. Dün gece ise konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 20, sanayide kullanılan elektriğe ise yüzde 50, konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 20.4 zam geldi. Milyonlarca memur, emekli ve çalışana; komik zamları reva gören iktidar, enerjide doğalgaz ve elektriğe bir kalemde yüzde 40 zam yapmaktan bir beis görmüyor. Bu zamlar millete zulümdür!” dedi.
Özellikle sanayiye elektriğine gelen zamların vatandaşa yansıyacağını belirten Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu şartlarda kim üretim, yatırım yapabilir, şehrine katma değer üretebilir. Sanayilere yansıyan yeni doğalgaz ve elektrik zammı, en sonunda vatandaşların satın aldığı ürünlere de zam olarak yansıyacak. Zira sanayilerden çıkan ürünler ve hizmetler, doğalgaz ve elektrik zammı nedeniyle artan maliyetlerin karşılanması için daha yüksek fiyattan satılmaya başlayacak. Sanayideki her işlem ve hizmetin bedeli artarken bu artış, vatandaşa ürün fiyatlarının artması şeklinde yansıyacak. Esnaf kardeşlerimizi dükkan kirasını mı versin gelen faturalarını, BAĞ-KUR’unu mu ödesin. Esnaf artık kiralarını değil elektrik faturalarını ödeyemediğinden dolayı kepenk kapatmaya başladı. İktidarın enflasyonla mücadele etmek gibi bir derdi yok. Yönetemediğiniz, kaynaklarını boşa harcadığınız ülkemiz ekonomisinin açıklarını yine zamlarla milletimizin üstüne yüklediniz. Devlet elini vatandaşın esnafın cebinden çeksin, yeter. İnanıyorum ki bu millet ilk seçimde sizin de faturanızı kesecek ve kuzu kuzu gideceksiniz” ifadelerini kullandı.
Son Güncelleme: 01.09.2022 10:41
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İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan DoğanBaşkan Doğan: AKP Zam Oldu Yağıyor
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