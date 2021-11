Başkan Dağtekin’den 10 Kasım mesajı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Başkan Dağtekin mesajında Türkiye’nin bugün cumhuriyetin kuruluş idealine uygun olarak özgür ve müreffeh dünyanın güçlü bir ülkesi, medeni milletler camiasının saygın bir üyesi haline geldiğini belirtti.

Başkan Dağtekin, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük eserim dediği demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti altında milletimiz birlik içinde, özgür, müreffeh olarak ilelebet yaşayacaktır. Onun gösterdiği muasır medeniyetleri aşma hedefine doğru, milletimizin her bireyini en ileri hayat standartlarını sağlamak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Aynı şekilde yoksulluk, bitkinlik ve çaresizlikle dolu umutsuzluk günlerinde yaktığı bağımsızlık meşalesiyle aziz milletimizin yeniden tarih sahnesine çıkmasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ilke ve düşünceleriyle sadece milletimize değil bağımsızlık savaşı veren diğer uluslara da umut kaynağı olmuştur. Kahraman ecdadımızın bizlere bırakmış olduğu değerli mirası geleceğe taşımak uğruna büyük bedeller ödenen vatanımıza ve bağımsızlığımıza her şartta sahip çıkmak, yaşatmak ve yüceltmek her birimizin ortak sorumluluğudur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 19 yılda gerçekleştirilen büyük reform ve yatırımlarla Türkiye’nin, eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaştırmadan enerjiye, sanayiden dış ticarete, kültür ve sanattan bilim ve spora kadar her alanda bölgesinde ve dünyada yıldızı parlayan, örnek gösterilen bir konuma yükselmiş ve dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almıştır. Aziz milletimiz milli birlik ve beraberlikle her zorluğun üstesinden gelmiştir. Yaklaşık iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan ve birçok güçlü ülkenin ekonomisini vuran pandemi döneminde Türkiye’nin milli birlik ve beraberlik hassasiyetini bu dönemde de göstermesi yükselen değerlerimizdir. Bu şuur olduğu sürece bizler, gelecek hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyerek Türkiye’yi büyütmeyi, yüceltmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. En büyük arzumuz, şehit ve gazilerimizin emanetini muhafaza etmek, aziz milletimizle dayanışma içinde, bu emaneti çok daha yükseklere taşımaktır. Her ne kadar son günlerde şehit yakınlarımıza yapılan büyük saygısızlık hepimizi derinden yaralasa da siyaset ve ideolojiler üstü şehadeti yaşayan şehitlerimizin, başta anneleri ve evlatları olmak üzere aileleri hepimizin başının tacıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi, insanlıktan nasibini almamış bu ismin milletvekili olarak o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya hakkı yoktur. Grup Başkanvekilliğinden ayrılması bu iş için çıkış yolu değildir. Sözde milletvekili olan bu kişinin parlamento çatısı altında yeri olmaması gerekir. İnanıyoruz ki, hem milletimiz hem de gazi meclisimiz bu saygısızlığa pirim vermeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, vefatının 83. yıldönümünde, cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi tekrar şükranla ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

iha