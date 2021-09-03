Av. Ahmet Miraç Ercan’dan Yeni Adli Yıl Açılış Mesajı

Köklü bir geçmişe sahip olan yargı sistemimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adaletin, hukukun ve özgürlüğün güvencesi olmaya devam edecektir, diyen Ahmet Miraç Ercan açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Yargısal faaliyetleri yerine getiren hukuk camiasının temel amacı, halkımıza kusursuz adalet hizmeti sunabilmek, adalete olan güvenlerini daha çok yükseltmek ve kamu vicdanını tatmin edebilmektedir.Yargısal faaliyetlerin ulaşmayı hedeflediği amaç adalet olgusu olduğundan ötürü hantal bir yargılama süreci ve ağır aksak işleyen bir yargı mekanizması vicdanları tatmin etmeyeceği gibi hukuku ve demokrasiyi gerçekleştiremeyecektir. Mevcut yargı sistemimiz bu çağa ve çağımızın gerekliliklerine uygun olarak dinamiklerini bu coğrafyadan alarak revize edilmesi gerekmektedir. Şüphesiz en iyi reform uygulamadır.

Bu duygu ve düşünceler ile kıymetli meslektaşlarım olan bağımsız yargının kurucu unsurlarından olan avukatlarımızın, hakim ve savcılarımızın, adaletin tecelli etmesi için özveri ile çalışan bütün kamu personellerimizin yeni adli yılını en içten dileklerimle kutluyorum.

2021-2022 Adli Yılı, ülkemize, milletimize ve hukuk camiamıza hayırlı olsun.”