Atletizm grup müsabakaları sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman’ın ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Grup Yarışmaları sona erdi.

Adıyaman Sümerevler Atletizm Pistinde yapılan ve 3 gün süren Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Grup müsabakalarına Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Hakkâri, Şırnak, Siirt, Gaziantep ve Şanlıurfa’dan 189 sporcunun katıldı. Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, müsabakalarda madalya için centilmence mücadele eden bütün sporcuları kutladığını ve dereceye giren sporculara başarılar dilediğini söyledi.

Sporcular, 60 metre, 80 metre, 2000 metre, 100 engelli, 800 metre, 5X80 bayrak yarışı, 3 adım yüksek atlama, uzun atlama, cirit ve gülle olmak üzere farklı kategorilerde yapılan yarışmalara 10 ilden 189 sporcu yarı final yarışmaları için mücadele etti.

Adıyaman’da grup yarışmalarında dereceye giren sporcular, 9 Mayıs Van ilinde yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi Final yarışmalarında mücadele edecek.

iha