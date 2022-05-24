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ASGEM ile Türk Kızılayı Toplum Merkezi protokol imzaladı

Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezi (ASGEM) ile Türk Kızılayı Toplum Merkezi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

24 Mayıs 2022 Salı 14:31
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ASGEM ile Türk Kızılayı Toplum Merkezi protokol imzaladı

Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezi (ASGEM) ile Türk Kızılayı Toplum Merkezi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Organize Sanayi Bölgesindeki kalifiye eleman ihtiyacını gidermek amacıyla faaliyet gösteren mesleki eğitim kurumu Adıyaman Sanayi Geliştirme Eğitim Merkezi (ASGEM) ve toplum içindeki dezavantajlı grupların istihdam kanalıyla topluma kazandırıp yerel kaynakların değerlendirilmesi ile sürdürülebilir geçim kaynağı oluşturmayı hedefleyen Türk Kızılayı Adıyaman Toplum Merkezi, istihdam temelli mesleki eğitim kursları vermek amacıyla işbirliği protokolü imzaladı.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen imza törenine, ATSO Başkanı Mustafa Uslu ve Türk Kızılayı Adıyaman Toplum Merkezi Yöneticisi Lidya Duran katıldı.

Firmaların nitelikli personel ihtiyacını ASGEM’de verdikleri eğitimler ve sundukları olanaklarla sağlamaya devam ettiklerini belirten ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, “İşletmelerimizin ve firmalarımızın en önemli ihtiyaçları arasında bulunan nitelikli personelin yetiştirilmesi ve iş yaşamına kazandırılması noktasında aralıksız olarak çalışmaya devam ediyoruz. Bu konuda kaybedecek zamanımız olmadığı gibi yeni projeler üzerinde de çalışıyoruz. Türk Kızılayı Adıyaman Toplum Merkezi ile imzaladığımız protokol çerçevesinde elektrik, mobilya tekstil gastronomi alanlarında ara eleman yetiştirerek istihdam edilmelerini sağlayacağız. İmzaladığımız protokolün hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Türk Kızılayı Adıyaman Toplum Merkezi’nin tüm dezavantajlı gruplara yapılan iş birlikleri ve imzalanan protokoller çerçevesinde istihdam temelli mesleki ve dil kursları hizmetleri bulunduğunu belirten Toplum Merkezi Yöneticisi Lidya Duran, imzalanan protokolün süreç işlenebilirliği açısından kolaylaştırıcı ve kaliteli bir hizmet sunulması konusunda destekleyici olduğunu aktararak bu sürecin taraflar ve faydalanıcılar için örnek teşkil etmesini temenni etti.

Kaynak: iha
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