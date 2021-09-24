banner186
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 33°
az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1384.68
ALTIN
498.96
DOLAR
8.8532
STERLİN
12.1278
EURO
10.3903

Alevi Kanaat Önderi Ali Büyükşahin hayatını kaybetti

Adıyamanlı Alevi Kanaat Önderi Ali Büyükşahin, yakalandığı Covid-19 virüsüne yenik düşerek hayatını kaybetti.

24 Eylül 2021 Cuma 16:37
70 Okunma
Alevi Kanaat Önderi Ali Büyükşahin hayatını kaybetti

Adıyamanlı Alevi Kanaat Önderi Ali Büyükşahin, yakalandığı Covid-19 virüsüne yenik düşerek hayatını kaybetti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca kişinin ölümüne neden olan Korona Virüs (Covid-19) salgınına geçtiğimiz haftalarda Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Balıkburnu mevkiinde bulunan evinde yakalanan Alevi Kanaat Önderi Ali Büyükşahin (76), karantinaya alınmıştı.

Karantinada olan Ali Büyükşahin, fenalaşması üzerine yaklaşık 2 hafta önce İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Burada tedavi altına alınan Ali Büyük Şahin yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Büyükşahin’in cenazesi hastanede yapılan işlemlerin ardından Çelikhan’ın Pınarbaşı Beldesinde toprağa verildi.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu satıcısı kadın tutuklandı
Uyuşturucu satıcısı kadın tutuklandı
Mehmet Metiner’in acı günü
Mehmet Metiner’in acı günü
Başkan Kılınç, otobüs şoförleriyle bir araya geldi
Başkan Kılınç, otobüs şoförleriyle bir araya geldi
Fatih mahallesine yağmur suyu boruları döşeniyor
Fatih mahallesine yağmur suyu boruları döşeniyor
Şüpheli şahsın taşıdığı paketten uyuşturucu ele geçirildi
Şüpheli şahsın taşıdığı paketten uyuşturucu ele geçirildi
Otomobil çarptı kaçtı
Otomobil çarptı kaçtı
Motosiklet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Motosiklet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Susuz kalan köpeğin yardımına polis yetişti
Susuz kalan köpeğin yardımına polis yetişti
Jandarma ekipleri uyuşturucu ele geçirdi
Jandarma ekipleri uyuşturucu ele geçirdi
Adıyaman’da uyuşturucuya geçit yok
Adıyaman’da uyuşturucuya geçit yok
Adıyaman’da, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri start aldı
Adıyaman’da, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri start aldı
Mahalle muhtarları ile “huzur ve güvenlik” toplantısı yapıldı
Mahalle muhtarları ile “huzur ve güvenlik” toplantısı yapıldı
Adıyaman’da, iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Adıyaman’da, iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Yayaya çarpmamak için aydınlatma direğine çarptı
Yayaya çarpmamak için aydınlatma direğine çarptı
Adıyaman Baro Başkanı Bilal Doğan görevi devraldı
Adıyaman Baro Başkanı Bilal Doğan görevi devraldı
Adıyaman’da AK Partili heyeti basınla bir araya geldi
Adıyaman’da AK Partili heyeti basınla bir araya geldi
ATSO’dan tekstil sektörü için kümelenme hamlesi
ATSO’dan tekstil sektörü için kümelenme hamlesi
Havalandırma boşluğunda çıkan yangın korkuttu
Havalandırma boşluğunda çıkan yangın korkuttu
Seyir halindeki otomobil alev aldı
Seyir halindeki otomobil alev aldı
Jandarma ekiplerinden kaçak içki operasyonu
Jandarma ekiplerinden kaçak içki operasyonu
Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı
ATSO üyelerine dijitalleşme desteği
ATSO üyelerine dijitalleşme desteği
Adıyaman AK Parti danışma meclisi toplantısı gerçekleştirildi
Adıyaman AK Parti danışma meclisi toplantısı gerçekleştirildi
Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
Hafif ticari araç ile çarpışan otomobil bahçeye duvarına çarparak durabildi
Hafif ticari araç ile çarpışan otomobil bahçeye duvarına çarparak durabildi
İcra yoluyla alınan bebeğini göremeyen anne yardım istiyor
İcra yoluyla alınan bebeğini göremeyen anne yardım istiyor
Milletvekili Tutdere: “Samsatlılar artık demir parçasında yaşamak istemiyor”
Milletvekili Tutdere: “Samsatlılar artık demir parçasında yaşamak istemiyor”
Kazaların meydana geldiği kavşakta sinyalizasyon kuruluyor
Kazaların meydana geldiği kavşakta sinyalizasyon kuruluyor
Yapılandırmada sona yaklaşılıyor
Yapılandırmada sona yaklaşılıyor
Adıyaman, 81 ilden 81 öğrenciyi ağırladı
Adıyaman, 81 ilden 81 öğrenciyi ağırladı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim