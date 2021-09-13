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AK Partili gençler, öğrencileri havalimanında karşıladı

AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları üyeleri üniversiteyi kazanan öğrencileri karşılıyor.

13 Eylül 2021 Pazartesi 15:36
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AK Partili gençler, öğrencileri havalimanında karşıladı

AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları üyeleri üniversiteyi kazanan öğrencileri karşılıyor.


AK Parti Adıyaman İl Gençlik Kolları bünyesindeki Gençlik Üniversite Birimi (ÜNİAK), kentte üniversiteyi kazanan öğrencileri otogar ve havalimanında karşılayarak, konaklama ve ulaşımda yardımcı oluyor.


AK Parti ÜNİAK Başkanı Ensar Göksu başkanlığında yapılan etkinliğe AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, yönetim kurulu üyeleri, partililer ile ÜNİAK ekibi katıldı.


Üniversite tercihlerinin sonrasında Adıyaman Üniversitesi’ni kazanarak kayıt yaptırmaya gelen öğrencileri karşılayan gençler, onların ulaşım ve konaklama ihtiyaçlarını karşılarken diğer yandan da kentin tarihi ve turizm güzelliklerini anlatarak tanıtımını yapıyor. Adıyaman Havalimanında stant kuran gençler burada öğrencileri karşılayıp, el broşürleri, not defteri ve kalemler dağıttı. AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, havalimanında kayıt yapmaya gelen öğrencileri karşıladıklarını söyleyerek, “Öğrencilerimiz kendilerini yalnız hissetmesinler biz her zaman yanındayız, onların konaklama ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacağız" dedi.


AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise her zaman gençlerin ve öğrencilerin yanında olduklarını belirtti.


Başkan Dağtekin, "İl gençlik kolları bünyesindeki Gençlik Üniversite Birimi (ÜNİAK) gençlerimize böyle bir proje için teşekkür ederim, bizlerde üniversite okuduk o zaman baka bir şehre gittiğimizde yalnızlık hissediyor insan ama biz AK Parti olarak öğrencilerimizin yanındayız, olmaya da devam edeceğiz. Her geçen yıl hem akademik, hem fakülte gem de öğrenici sayısı bakımından büyüyün Adıyaman Üniversitemiz sayesinde Adıyaman’ımız öğrenci kenti olmaya aday bir ilimiz. Bugün burada öğrencilerimizi Adıyaman’ın tüm güzellikleri ile karşılıyoruz. Bu anlamlı etkinlikten dolayı ak gençliğimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.


İl Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ise konuşmasında, "Dün itibari ile kentin çeşitli noktalarına stant kurduk ve öğrencilerimizi bilgilendiriyoruz, onlar yalnız değildir her zaman yanlarındayız, öğrencilerimiz stantlara gelerek burada her türlü bilgi alabilirler ve ulaşım ve konaklama ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Üniversite açılırsa da çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz” diye konuştu.

Kaynak: iha
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