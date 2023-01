AGD Mekke’nin Fethi programı düzenledi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Adıyaman Şubesi tarafından Adıyaman Belediyesi Konferans salonunda düzenlenen Mekke’nin Fethi programına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, İl Müftüsü Mehmet Taştan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kamu kurum yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Adıyaman İl Müftülüğü Kur’an kursu öğreticisi Hüseyin Kandemir’in okumuş olduğu Kur’an-ı Kerim tilavetiyle Mekke’nin Fethi programı başladı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Adıyaman Şubesi tarafından düzenlenen Mekke’nin Fethi programından dolayı AGD ailesine teşekkür etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç," Anadolu Gençlik Derneği’nin ve Milli Gençlik Vakfı’nın düzenlediği “Mekke’nin Fethi” programına katıldık. Mekke’nin fetih yıldönümü kutlu olsun. Fethi gerçekleştiren orduya ve komutanı Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya (S.A.S’e) salat ve selam olsun" dedi.

İl Müftüsü Mehmet Taştan, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Adıyaman Şubesi yöneticilerine düzenledikleri Mekke’nin Fethi programından dolayı teşekkür etti.

Düzenledikleri Mekke’nin Fethi programında açıklamada bulunan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Adıyaman Şube Başkanı Hamza Özer,"Anadolu Gençlik Derneği öteden beri şuurlu, sorumluluklarının farkında, Allah rızası için gayret gösteren bir nesil yetiştirmenin gayretinde olan müstesna bir kuruluştur. Yaptığımız çalışmalar dünyaya, çevreye, insanlara ve kendine karşı sorumluluklarının farkında; tarihine, çağına ve yarınlara duyarlı; kardeşliğin, merhametin, sevginin, bir arada yaşama kültürünün ve adaletin tesisinde gayret eden bir gençlik oluşturmanın çabasıdır.

Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak bizler iyinin, doğrunun, faydalının ve adaletin yeryüzüne hâkim olması mücahedesinde aynı inancı paylaşan her renkten ve ırktan herkesi kardeş bilirken, hangi renkten ve ırktan olursa olsun tüm mazlumların yanında olmayı da kendimize görev addediyoruz. Aynı şekilde yeryüzündeki her insan için yaşama hakkını, inanç ve düşünce hürriyetini, aile oluşturma ve neslini koruma hakkını, mülkiyet edinebilme hakkını ve akıl sağlığının güvenceye alınması hakkını temel ve vazgeçilemez haklar olarak kabul ediyoruz. Biz özgürlük, adalet ve refahı sadece bir ırkın ya da bir bölgenin hakkı olarak görüp kendinden olmayanı ötekileştiren ve tahakküm altına almaya çalışan her türlü düşünceye karşıyız. Hangi düşünceden olursa olsun her insanın insan olmakla yeryüzünde en değerli varlık vasfına sahip olduğuna inanıyoruz ve her insana sevgiyle, şefkatle, merhametle yaklaşmak gerektiğine inanıyoruz. Zulüm ve baskıya dayanan siyasi anlayışları, vicdanları karartacak boyutlara ulaşan eğlence tutkusunu, sömürüye dayanan zenginliği, ahlaki değerlerden yoksun bilimi, paylaşmayı zarar kabul eden iktisadi tavırları, insanları önemsemeyen teknolojiyi, haksızlara karşı ses çıkarmayan bir din anlayışını toplumun çürümesinde ve yok oluşunda en etkili faktörler olarak görüyoruz"dedi.

Başkan Hamza Özer açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Anadolu Gençlik Derneğimizin ilk günden beri geleneksel olarak kutladığı Mekke’nin Fethi Programı bu yıl da tüm Türkiye’de, 81 şubemizde yüzlerce noktada icra edilmektedir. Diğer taraftan biz yılbaşı gecesi eğlencesi adı altında tüm dünya halklarına çirkinliklerin ve kötülüklerin dayatılmasına karşı tavır almanın gerekliliğine ve doğruluğuna inanıyoruz. Siz değerli misafirlerimizin bu gece burada bizimle bulunuyor oluşu bir kimliğin en güzel şekilde ortaya konulmasıdır. Hepinize katılımınızdan ve duyarlılığınızdan ötürü teşekkür ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği olarak Aralık ayı içerisinde tüm liselerde Siyer-i Nebi yarışması düzenledik. Bu çalışmada; gençlerimizin Efendimizin (SAS’in) ahlakını, mücahedesini yakından tanımlarını hedefledik. Ortaokullarda ülke genelinde oluşturduğumuz Kaşif Grupları ile öğrencilerimizi hem kitapla buluşturuyoruz hem de onlara temel değerlerimizi anlatıyoruz. Hem Lise öğrencileri ile hem de ortaokul öğrencileri ile haftalık sohbet programlarımız devam ediyor. Kitap kritikleri ve sinema günleri ve farklı sosyal etkinlikler bu çalışmaların içerisinde yer alıyor. Ayrıca genç kardeşlerimizin okul derslerine yardımcı oluyoruz. Her yıl düzenlediğimiz yaz etkinlikleri ve kış kamplarıyla yeni nesilleri Kur’an-ı Kerim ile buluşturuyoruz. İnsanlarımızın ve gençlerimizin efendimizin (SAS’in) hayatını daha yakından tanımaları ve hayatlarına tatbik etmeleri için vesile olmaya çalışıyoruz. Yüzme, binicilik, tarihi mekânları ziyaret, sportif müsabakalar, çadır kampları gibi etkinlerle bu ortaokullu, liseli gençler arasında kardeşlik, merhamet, paylaşmak gibi temel değerlerimizin kuvvetlenmesine katkıda bulunuyoruz. Anadolu Gençlik Derneğimizin yükseköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik barınma ve burs imkânları sağlamaya devam ediyor. Ülkemizin tüm üniversitelerinde her kesimden gence ulaşmak ve onlara inancımızın temel değerlerini anlatmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Şehitler Gecemiz, Sarıkamış Şehitlerini Anma Programlarımız, Çanakkale Şehitlerini Anma Programlarımız, Diyarbakır’ın Fethi Programımız, İstanbul’un Fethi Programımız, Kudüs Günü etkinliğimiz ülkemizin her köşesinden sağlanan katılımlarla en güzel şekilde önümüzdeki süreçte de gerçekleşecektir. Yine hanımefendilere yönelik haftalık sohbetlerimiz tüm ülke genelinde bine yakın noktada devam etmektedir. Temel değerlerimizin en güzel şekilde anlatıldığı ve ifade edildiği bölge ve şube eğitimlerimiz devam etmektedir Ülke genelinde haftalık Şuur Derslerimiz devam etmektedir. Anadolu Gençlik Dergimiz, Genç İstikbal Dergimiz ve Keşif Dergisi yeni dönemde en güzel şekilde okuyucusuyla buluşmaya devam edecektir. MGV Yayınlarımız düşünce, tarih, siyaset, kültür, edebiyat alanında kitapları kitapseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Biz tüm içtenliğimizle inanıyoruz ki Anadolu Gençlik Derneği, dünyaya yeniden yön verecek gençlik kadrolarının harmanlandığı yerdir. Kendi zamanının tanıklığını yaparak kadim olan iyinin gelenekten geleceğe taşınmasındaki köprü görevimiz sürecektir. İçselleştirdiğimiz değerlerin yeryüzündeki tüm insanların hem birbirleriyle hem de evrenin var oluş gayesiyle barışık yaşamasının yegâne teminatı olduğuna bizim inancımız tamdır. Bu inançla yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara yardım etmeyi görev biliyoruz. Yardımlaşmayı ve paylaşmayı karakter edinmiş, verdikleri sözde duran; her türlü sıkıntılı durumda bile direnip sabreden; kendinin ve yakınlarının aleyhine olsa bile adaleti gözeten bir neslin inşası için çalışıyoruz. Programımıza katıldığınız için, Anadolu Gençlik Derneğimizin çalışmalarına destek olduğunuz için, bu gecede burada bulunarak bir tavrı en güzel şekilde ifade ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu kıymetli programdan en hayırlı şekilde istifade etmenizi temenni ediyorum"

Diyanet İşleri Başkanlığı Cami Hizmetleri Daire Başkanı Cemalettin Gezgiç’in konferansından sonra Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.