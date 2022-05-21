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Adıyaman’ın tarımsal sulama projelerinin finasman sorunu çözüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile, tarımsal sulama amaçlı yapıların finansman maliyetlerin karşılanmasına ilişkin kararname resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 16:18
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Adıyaman’ın tarımsal sulama projelerinin finasman sorunu çözüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile, tarımsal sulama amaçlı yapıların finansman maliyetlerin karşılanmasına ilişkin kararname resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Adıyaman Koçali ve Gömükan Barajları başta olmak üzere Bebek 1 Pompaj Sulaması, Gözebaşı, Kınık, İncesu ve Karahöyük Gölet Sulamaları yapım işleri finansman maliyetlerileri ile ilgili sorun giderildi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Adıyaman’da asırlık projele olarak gördüğümüz başta Koçali Barajı ve diğer sulama projelerimiz ile birlikte ilimizin sosyo-ekonomik yapısına çok büyük katkılar sunacağına inandığımız projelerde yapım işlerinin hızlı bir şekilde tamamlanması için önemli bir karar Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Toplam sulanacak alanlara baktığımızda bu çercevede en çok Adıyamanımız faydalanacaktır. Bu projelerin finansman sıkıntısı olmayacağı gibi iki yıl gibi kısa bir sürede TOKİ marifeti ile bitirilmesi hedeflenmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ziraat Bankası tarafından da ödeneğini sağlanacaktır.

Adıyaman’ın mümbit arazilerinin suya kavuşacağı bu muazzam projelerin finansmanının sağlanması ile baraj ve sulama projelerinin tamamlanarak ilimizdeki tarım arazilerinin yüzde 80’e yakını sulanabilir duruma gelecektir.

Diğer taraftan, planlanan ve devam eden baraj ve sulama projelerimizi de Tarım ve Orman Bakanlığı ve DSİ nezdinde yaptığımız çalışmalarla takip etmeye devam etmekteyiz.

Bu vesile ile buradan bir kez daha bizden hiçbir konuda desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, milletvekillerimize, yetkililerine ve çalışanlarına, bürokratlarımıza ve AK Parti teşkilatlarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Kaynak: iha
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