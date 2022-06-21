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Adıyaman’ın 5 projesinin protokolü imzalandı

Adıyaman’ın tarımsal sulaması başta olmak üzere kentin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sunacak 5 projenin protokolü imzalandı.

21 Haziran 2022 Salı 12:03
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Adıyaman’ın 5 projesinin protokolü imzalandı

Adıyaman’ın tarımsal sulaması başta olmak üzere kentin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sunacak 5 projenin protokolü imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle 2022 yılında Adıyaman ve ilçelerinde uygulanacak olan toplam 19.5 milyon TL bütçeli 5 projeye ilişkin protokol, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz arasında GAP İdaresi Başkanlığında imzalandı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Adıyaman Valiliği arasında imzalanan çerçeve protokolü ile Tarımsal Eğitim ve Yayım, Tarımsal Altyapının Geliştirilmesi, Entegre Kırsal Kalkınma ve Küçük Ölçekli Sulamalı İşleri Projesi Ana Programları çerçevesinde, “Gölbaşı İlçesi Meyve Kurutma, Paketleme ve Depolama Tesisi”, “Adıyaman’da Eski Sulama Tesislerinin Kapalı Sisteme Dönüştürülmesi”, “Modern Sulamanın Yaygınlaştırılması”, “Besni ilçesi Kızılin Köyü Mağara İskele”, “Uzman Ellerle İşimiz Badem, Gücümüz Arı” projeleri hayata geçiriliyor.

Yine Adıyaman’da tarımın gelişimine ve tarıma dayalı sanayiye katkı sunacak projeler aracığıyla, 9.000 dekar alanda etkin sulu tarım yapılarak yaklaşık 540 kişiye istihdam olanağı sağlanması hedefleniyor. 1 adet Meyve Kurutma, Paketleme ve Depolama Tesisi inşasını da içeren projelerin faaliyetlerinden toplam 4.000 kişinin yararlanması öngörülüyor. İmzalanan projeler ile GAP İdaresinin Desteğiyle Adıyaman’da 19,5 milyon TL bütçeli 5 proje hayata geçirilecek.

Adıyaman’a değer katacak 19.5 Milyon TL’lik 5 projenin hayırlı olmasını dileyen Vali Mahmut Çuhadar, “Adıyaman tarım, turizm ve sanayide cazibe merkezi olmayı hedefleyen bir şehir. 3 sektörde ilimizin ön alması çok önemli. Ekonomisinin temeli tarıma dayanan Adıyaman’da tarımda katma değerin artırılması, mümbit toprakların daha da katma değerli hale getirilmesi özellikle ürün deseninin geliştirilmesi, çiftçilerimize katkılar sunulmasıyla Adıyaman tarımda istikbal vaad eden bir kentimiz olacak. Adıyaman’da lokomotif sektör olan tarımsal projelerimize destek veren GAP Bölge Kalkınma İdaresine teşekkür ediyoruz. İmzaladığımız 5 projenin kentimizin sosyo-ekonomik yapısına ciddi katkılar sunacağı gibi Adıyaman’da tarım sektöründe istihdamın nicelik ve nitelik olarak yükselmesine ve üreticilerimizin birim alandan elde ettikleri katma değerin arzu edilen seviyelere yükseltilmesine de katkı sağlayacaktır” dedi.

Kaynak: iha
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