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Adıyaman’da ilk köy halk kütüphanesi açıldı

Adıyaman’da ilk köy halk kütüphanesi Adıyaman merkeze bağlı Börgenek köyünde açıldı.

27 Eylül 2021 Pazartesi 09:35
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Adıyaman’da ilk köy halk kütüphanesi açıldı

Adıyaman’da ilk köy halk kütüphanesi Adıyaman merkeze bağlı Börgenek köyünde açıldı.

İstanbul’da yaşayan Adıyamanlıların bir araya gelerek kurduğu Çağdaş Adıyamanlılar Derneği ve Çağdaş Adıyamanlılar Dayanışma Platformu (ÇADAP) tarafından Börgenek köyünde bulunan eski sağlık ocağının tadilatı yapıldıktan sonra kütüphane olarak düzenlenerek, yeteri kadar kitap temin edilmesi ile hizmete sunuldu.

Köy çocuklarının açılış kurdelesini kestiği programa, ÇADAP Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Levent Binzet, yönetin kurulu üyeleri, bazı sivil toplum kuruluş temsilcileri, yazar ve şairler ile vatandaşlar katıldı.

ÇADAP Başkanı Aziz Levent Binzet, eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve özellikle kız çocuklarının daha iyi şartlarda okuyabilmesi için “Doyduğumuz yerden doğduğumuz yere” sloganı ile yola çıktıklarını ve bugün hayallerinin ötesinde hizmet veriyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Binzet, “Memleketimiz olan Adıyaman’da eğitime katkı sunabilmek adına yola çıktık. En başta birkaç öğrenciye burs verme, kitap toplama kampanyaları yapma amacıyla yola çıkmıştık. Bugün gönüllülerimizin desteği ile çoğunluğu ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisi olan 45 kız öğrencimize burs veriyoruz. Çok şükür ikinci kütüphanemizi açtık. Daha önce Samsat ilçesi Taşkuyu köyünde bir kütüphanemiz hizmete sunulmuştu. Bugün ise Börgenek köyümüzde bir köy halk kütüphanesi açtık. Bu kütüphanemiz yetişkinlere ve çocuklara ayrı ayrı hizmet verecek şekilde düzenlendi. Bundan sonra da daha fazla şevk ve özveri ile çalışmalarımız devam edecek. Emek veren bütün herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Açılış programı sonrasında katılan bütün çocuklara oyuncak hediye edildi.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 27.09.2021 12:58
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