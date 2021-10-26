Adıyaman’da gıda denetimi seferberliği

Adıyaman’da tüm yurtta aynı anda başlatılan ‘Gıda Denetimi Seferberliği’ kapsamında çok sayıda iş yerinde denetim yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının tüm yurtta 25-28 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan ‘Gıda Denetimi Seferberliği’ Adıyaman’da çok sayıda ekip ile gerçekleştiriliyor. Gıda kontrol görevlilerinin katılımı ile gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleri denetleniyor.

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi, denetimleri titizlik ile devam ettiriyor.

Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas ve İl Müdür Yardımcısı Mahmut Nedim Baybatmaz ’ın da eşlik ettiği denetimlerde hijyen koşulları ve üretim şartları incelendi.

iha