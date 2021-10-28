Adıyaman’da 29 Ekim kutlaması

Tüm yurtta olduğu gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Adıyaman’da da kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıldönümü etkinlikleri Adıyaman Valiliği bahçesindeki Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Vali Mahmut Çuhadar ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç tarafından çelenklerin anıta sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla tören sona erdi. Düzenlenen çelenk sunum törenine Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

iha