Adıyaman’da 21 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Adıyaman’da, şiddetli rüzgar nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından 21 kişi zehirlendi.

Adıyaman’da, etkisini sürdüren şiddetli rüzgar nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından kent merkezinde 17 kişi, Tut ilçesinde 2, Kahta ilçesinde ise 2 olmak üzere toplam 21 kişi zehirlendi. Zehirlenen 21 kişi, olay yerlerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kahta Devlet Hastanesi ve Tut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanelerde tedavi altına alınan 21 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

iha