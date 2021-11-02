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Adıyaman tanıtım günlerine hazırlanıyor

Adıyaman, 1-5 Aralık 2021 tarihleri arasında Türkiye’nin mozaiği İstanbul’da düzenlenecek tanıtım günlerine hazırlanıyor.

02 Kasım 2021 Salı 15:49
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Adıyaman tanıtım günlerine hazırlanıyor

Adıyaman, 1-5 Aralık 2021 tarihleri arasında Türkiye’nin mozaiği İstanbul’da düzenlenecek tanıtım günlerine hazırlanıyor.

Merkezi İstanbul’da bulunan Adıyamanlılar Vakfı ve Adıyaman Dernekler Federasyonunun (ADIFED) organizatörlüğünde 1-5 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek tanıtım günlerinin güzel bir şekilde geçmesi için Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında bir toplantı yapıldı.

Toplantıya, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, bazı kurum amirleri, Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Ömer Özkartal, Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin, vakıf ve federasyon yöneticileri ile STK başkanları katıldı.

Gerçekleşen toplantıda, Adıyaman’ın sahip olduğu zengin turizm potansiyelini kapsamlı bir şekilde tanıtmak amacıyla Adıyaman Dernekler Federasyonunun organizesinde düzenlenecek tanıtım günleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunularak yol haritası masaya yatırıldı.

Adıyaman’ın sahip olduğu tüm değerlerin kapsamlı bir şekilde tanıtılması amacıyla Adıyamanlılar Vakfı ve Adıyaman Dernekler Federasyonu organizasyonunda İstanbul Yenikapı’da düzenlenecek olan tanıtım günlerine Valiliğin ve diğer kurumların katılımcı olarak stant açacaklarını dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, “Adıyaman Valiliği olarak ilimizin sahip olduğu zengin turizm potansiyeli ile doğal güzelliklerini 5 gün boyunca Türkiye’nin mozaiği İstanbul’da en iyi şekilde tanıtmayı hedefliyoruz. Adıyaman, tarihi ve kültürel güzellikleri ile önemli bir turizm potansiyelini içinde barındırıyor. Bugün katılımcılarla yaptığımız toplantı ile programın yol haritasını görüştük. Etkinliklerin başlanacağı ilk günden son güne kadar farklı etkinliklerle ilimizi en iyi şekilde tanıtarak, Adıyaman’ın bağrındaki güzellikleri medeniyetlerin beşiği İstanbul’daki hemşerilerimizle ve İstanbullularla paylaşacağız” dedi.

Kaynak: iha
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